Vertigo Games geht an Koch Media. Grafik: Vertigo Games

Die Koch-Media-Gruppe, ein Computer- und Konsolenspielehersteller mit Sitz in Höfen (Bezirk Reutte), hat das niederländische Unternehmen Vertigo Games übernommen. Die auf Virtual Reality spezialisierte Vertigo Games kostete das Unternehmen 115 Mio. Euro, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Freitags-Ausgabe). Laut dem Bericht ist dies "der größte Deal in der Koch-Media-Geschichte".

Potenzial

"In diesem Nischenmarkt sehen wir als Koch-Media-Gruppe ein großes Potenzial, um auch den Standort Höfen weiter ausbauen zu können", sagte Geschäftsführer Reinhard Gratl. In Höfen seien derzeit 180 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es aber mittlerweile 1.500. Der Stand wurde seit 2018 verdoppelt, hieß es in der "TT".

Koch Media, das zur börsennotierten schwedischen Embracer Group gehört, steigerte heuer im neuen Geschäftsjahr mit Start 1. April den Umsatz um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Außerferner Unternehmen machte bisher pro Jahr knapp 400 Mio. Euro Umsatz – die Exportrate beträgt 98 Prozent. Neben dem Deal mit Vertigo Games übernahm das Tiroler Unternehmen das französische Karaoke-Studio Voxler und die deutsche Sola Media, in Tokio und Hongkong wurden Verkaufsbüros eröffnet. (APA, 18.09.2020)