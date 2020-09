Mit den Büchern der Woche tauchst du ein in das Universum Familie und hast Spaß beim Erwachsenwerden. Die Games bieten wilde Abenteuer.

Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at, Ursula Tichy, buchstart.at

#jubel #trommel #wirbel

Oma ist super! Bei ihr fühlt Fanny sich wohl, mit ihr ist immer was los. Wenn Mama dazu kommt, geht es richtig rund. Heute ist Wettkampftag bei den Dreien: Mama gegen Fanny, Oma ist Schiedsrichterin und steht beim Elfmeterschießen im Tor. Auch das haargenaue Abmessen des höchsten Turmes gehört zu den wichtigen Aufgaben der Schiedsrichterin. "Jeder bekommt zehn Minuten Zeit zum Bauen. Man darf alles benutzen, was man in der Wohnung findet. Oma stoppt die Zeit." – Das klingt lustig?! Ja, ihr werdet lachen, auch wegen der witzigen Bilder der Illustratorin Jutta Bauer!

Sara Ohlsson/Jutta Bauer, "Fanny ist die Beste" Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger. € 11,30 / 112 Seiten. Moritz, Frankfurt am Main 2020. Ab 7 Jahren.

#groß #klein #familienbande

Familien können sehr unterschiedlich sein. Das steht fest. Dieses Sachbuch erklärt dir ganz genau – mit vielen Zeichnungen, Comics und kleinen Geschichten – welche Formen des Zusammenlebens es gibt. Da wäre zum Beispiel Jakob, der einen Dreiviertelpapa hat und ihn sehr gerne mag. Dann gibt es Carla und Moritz, die haben zwei Mamas und zwei Papas, also eine Regenbogenfamilie. Viele Kinder haben Geschwister, Stiefgeschwister oder leben mit ihren Eltern alleine. Andere wieder wohnen bei ihren Großeltern oder wurden adoptiert. Besonders sind sie alle, und jede ist für sich weltweit einzigartig. Ein Buch für jeden Haushalt!

Das Buch hat 2011 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen.

Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl, "Alles Familie!" € 14,40 / 40 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2019. Ab 5 Jahren.

#neugierig #erwachsen #werden

"Ist es gut, viele Freundinnen und Freunde zu haben? Macht es glücklich, viel zu besitzen? Haben Eltern ihre Kinder immer lieb?" Die Künstlerin Leonora Leitl stellt in diesem besonderen Bilderbuch auf jeder Doppelseite eine interessante Frage, die nicht so schnell zu beantworten ist, sondern zum Nachdenken anregt. Die wunderschönen Illustrationen erzählen dazu ihre eigenen Geschichten oder ergänzen die Frage äußerst originell und unheimlich humorvoll. Herrlich ist das!

Das Bilderbuch hat 2020 den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen.

Leonora Leitl, "Einmal wirst du." € 16,95 / 64 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2019. Von ca. 6 bis 12 Jahren. Zum Vorlesen und gemeinsam Lesen.

Games: Daniel Koller

Subnautica (PC und Konsolen)

Bei diesem Spiel gehst du auf Tauchgang. Du bist auf einem Wasserplaneten gestrandet, von dem es zu entkommen gilt. Zur Flucht muss das Raumschiff wieder auf Vordermann gebracht werden. Also sammelst du im Laufe der Zeit Gegenstände im Wasser und triffst dabei allerlei Meeresbewohner, die gefährlich sein können. Die offene Spielwelt bringt jede Menge Entdeckungsmöglichkeiten und auch eine äußerst spannende Geschichte mit sich.

Skully (PC und Konsolen)

Skully bringt einen ungewöhnlichen Helden mit sich: Einen Schädel, der zum Leben erweckt wurde. Dieser ist auf einer Insel gestrandet, auf der er für Frieden sorgen soll. Skully kann rollen, springen und sich auch an die Umgebung anpassen und dabei verwandeln. So wird aus dem Schädel plötzlich eine kräftige Figur, die sogar Steinbrocken zermalmen kann. In Puncto Leveldesign, Story und auch Setting kann sich das außergewöhnliche Abenteuer auf jeden Fall sehen lassen.