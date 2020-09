Peter Bosek verlässt die Erste Bank. Foto: Erste/Sebastian Reich

Wien – Überraschung in der Erste Bank Österreich. Der Chef des Instituts, Peter Bosek, nimmt Ende des Jahres seinen Hut, gab er am Freitagvormittag bekannt. Laut Aussendung des Instituts, das er nach 24 Jahren verlässt, wird er am 31. Dezember zurücktreten und aus dem Vorstand ausscheiden.

Bosek wird die Position des Vorstandsvorsitzenden bei der Luminor-Bank im Baltikum übernehmen. Bis dahin bleibt er in seinen derzeitigen Funktionen und wird laut Aussendung "mit den Vorstands- und Aufsichtsratsteams sowohl der Erste Bank als auch der Erste Group zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten". Die Entscheidung über seine Nachfolge werde "zu gegebener Zeit bekanntgegeben".

Hintergrund zu Boseks Abschied dürften auch die jüngsten Personalentscheidungen in der Erste Group sein. Der langjährige Manager hatte sich für die Nachfolge von Erste-Group-Chef Andreas Treichl beworben und sich auch gute Chancen auf den Spitzenjob ausgerechnet. Das Rennen hat dann aber Bernhard Spalt gemacht, der die Gruppe seit Anfang dieses Jahres führt. (gra, 17.9.2020)