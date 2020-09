Da staunt der iPhone-Nutzer. Foto: APA/AFP/NICOLAS ASFOURI

Mit der neuesten Softwareversion nimmt Apple eine Änderung an seinen Betriebsystem iOS und iPadOS vor, auf die viele nicht einmal mehr zu hoffen gewagt hatten. Erstmals ist es möglich, Apps von Drittherstellern als Default-Wahl für Browser und Mail einzustellen. Wie sich nun herausstellt, ist dieses Vergnügen – zumindest derzeit – aber nur von kurzer Dauer.

Reset

Nach einem Neustart von Smartphone oder Tablet werden die Voreinstellungen nämlich wieder auf die Standardwerte zurückgestellt – also Apples Browser Safari und die hauseigene Mail-App. Dies berichtet 9to5Mac. Wer also will, dass entsprechende Links von Haus aus wieder mit Chrome, Edge oder auch Outlook geöffnet werden, muss nach jedem Reboot die Einstellung wieder neu vornehmen.

Da es bisher keine Stellungnahme von Apple gibt, ist unklar, wie es zu dieser Einschränkung kommt. Allerdings ist wohl davon auszugehen, dass es sich dabei um einen simplen Bug in der finalen Version von iOS 14 und iPadOS 14 handelt. Immerhin hätte Apple sonst diese Option gar nicht zur Verfügung stellen müssen, wenn man sie dann erst recht wieder auf solch eine etwa seltsame Weise beschränkt.

Abwarten

Bleibt abzuwarten, wie schnell Apple mit einem Update reagiert, üblicherweise ist das Unternehmen sehr schnell dabei die drängendsten Bugs in neuen Versionen auszuräumen. Die neuen Versionen von iOS und iPad OS stehen seit Mittwoch für die Besitzer noch unterstützter Apple-Geräte kostenlos zum Download. (red, 18.09.2020)