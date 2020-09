Heimgartner war, damals noch als Vertreterin der SRG, 2018 bei der Medienenquete der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung und bei den Österreichischen Medientagen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ladina Heimgartner (40) führt künftig als CEO das große Schweizer Boulevardblatt "Blick" und dazu noch als Global Head Media 120 Medienmarken weltweit des Zürcher Medienkonzerns Ringier. Sie kam im Februar 2020 von der öffentlich-rechtlichen SRG SSR zu Ringier.

Ladina Heimgartner übernimmt den Bereich von Thomas Spiegel (37), der sich laut Ringier "aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen".

Heimgartner leitete seit Februar das Corporate Center von Ringier, in dem der Medienkonzern Kommunikation, Recht, Personal und Datenschutz konzentriert hat. Das Center leitet ab sofort Ringier-CEO Marc Walder (55).

Walder lässt zur Besetzung verlauten: "Mit Ladina Heimgartner übernimmt eine Managerin den so wichtigen journalistischen Bereich der Ringier Gruppe, die in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass sie die Transformation der Medienindustrie hervorragend versteht."

Heimgartner werde auf Konzernebene eine internationale Media Unit aufbauen, die die Weiterentwicklung der Medienmarken in der Schweiz, in Osteuropa, Asien und Afrika treiben und koordinieren werde. Zum Bereich Global Media zählen laut Ringier rund 120 Medienmarken in zwölf Ländern.

Stellvertretende SRG-Generaldirektorin

Heimgartner arbeitete zuvor für die öffentlich-rechtliche SRG. Sie war Radioredakteurin, Ressortleiterin und stellvertretende Chefredaktorin. 2011 baute sie in der Generaldirektion der SRG SSR den Bereich Märkte und Qualität auf und leitete ihn. Im August 2014 wurde sie Direktorin der rätoromanischen Unternehmenseinheit RTR und ab Oktober 2017 zudem stellvertretende Generaldirektorin der SRG SSR.

Dem Executive Board der Ringier-Gruppe gehören neben CEO Walder und nun Heimgartner an: Annabella Bassler, zuständig für Finanzen, Robin Lingg (Marketplaces) und Alexander Theobald (COO Ringier Schweiz und CEO Ringier Axel Springer Schweiz). (red, 18.9.2020)