Lässt noch ordentlich Platz zum Balken: Armand Duplantis bei seinen 6,15 Metern in Rom. Foto: imago images/Insidefoto

Rom – Auch lange nach seinem Höhenflug in die Geschichtsbücher schwebte Armand Duplantis noch im siebten Himmel. "Ich bin zwar auf der Matte gelandet, aber wirklich auf der Erde bin ich noch nicht. Ich glaube, ich bin noch irgendwo da oben in den Wolken", sagte der schwedische Stabhochsprung-Shootingstar nach seinen 6,15 Metern beim Diamond-League-Meeting in Rom: "Es ist surreal, wirklich surreal."

Noch nie in der langen Historie der Leichtathletik war ein Athlet im Freien höher gesprungen, das Idol Sergej Bubka erreichte am 31. Juli 1994 in Sestriere 6,14 Meter – da war Duplantis noch nicht einmal geboren. Doch für den 20-Jährigen, der schon als Kleinkind mit einem Besenstiel durch das heimischen Wohnzimmer sprang, war der Erfolg von Rom nur eine logische Konsequenz seines Ausnahmekönnens. Und wo die Grenzen des Europameisters liegen, weiß wohl auch er selbst nicht.

Weltrekord jetzt auch im Freien

"Die 6,15 Meter waren sehr wichtig für mich, deshalb bin ich so glücklich, dass ich drüber gekommen bin. Es war eine Last auf meinen Schultern", sagte Duplantis, der von allen nur "Mondo" genannt wird: "Ich hatte das Gefühl, ich musste es tun, damit die Leute endlich damit aufhören, mich danach zu fragen. Ich habe den Weltrekord bereits, aber ich wollte klar machen, dass ich auch der Beste im Freien bin."

Der Weltverband World Athletics kennt keinen "Freiluft-Weltrekord". Seit Beginn des Jahrtausends zählen auch Hallenleistungen als offizieller Weltrekord – und den besitzt Duplantis bereits seit diesem Jahr. Innerhalb von nur acht Tagen hatte er im Februar die bis dahin gültige Bestmarke (6,16) von Renaud Lavillenie erst auf 6,17 und dann auf 6,18 verbessert. Häppchenweise – ganz wie der lange unerreichbare Bubka es in seiner Glanzzeit in den 1980er- und 1990er-Jahren machte.

Lob von Bubka

"Was für eine tolle Leistung. Ich freue mich für ihn und seine Eltern", schrieb Bubka bei Twitter, "und ich freue mich für die Leichtathletik und den gesamten Sport, dass wir in den kommenden Jahren so einen Star haben. Alles Gute – und auf zu neuen Höhen."

Doch wo soll es noch hingehen? Dass Duplantis in dieser Form bei den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr nicht zu schlagen sein wird, zeichnete sich bereits die gesamte Saison ab. 15-mal trat Duplantis in diesem Jahr in der Halle und im Freien an – 15-mal gewann er. Und siegte zehnmal mit einer Höhe von mehr als sechs Metern.

Lavillenie, der Duplantis in Rom als "Aushilfscoach" vor dem großen Sprung noch Tipps gab, brachte jedenfalls vor wenigen Wochen noch ganz andere Höhen ins Spiel. "Er könnte sich in Form bringen, um 6,20, 6,25 zu springen. Er hat die Möglichkeiten dazu", sagte der jahrelang dominierende Franzose. "Wir müssen nur abwarten." (sid, 18.9.2020)