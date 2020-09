Der ultimative Gamer

Alle Grabenkämpfe und monetäre Limits beiseite, lohnt es sich generell, wenn man beide Spielkonsolen besitzt. Die Xbox Series S ist etwa ein simples Spielgerät, das jede Menge Games dank des Game Pass mit sich bringt – vorausgesetzt man legt keinen großen Wert auf 4K-Auflösung.

Die Microsoft-Konsole in Kombination mit der teureren PS5 dürfte wohl alles abdecken, was die nächsten Jahre so spielewertes für Konsolen mit sich bringen. 800 Euro kostet der Sony-Microsoft-Mix, der preislich noch immer unter einem guten Gaming-PC inklusive Peripherie liegt. Sollte man zuletzt einen potenten Windows-PC besitzen, lohnt sich wohl am meisten eine PS5.