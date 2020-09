Bürgeranwalt, Matrix, Spurlos in Marseille, The Grey – Unter Wölfen und Die Schule von morgen – mit Radiotipps

Machen gemeinsam die Straßen unsicher: Oma Susan Sarandon und Enkelin Melissa McCarthy in "Tammy – Voll abgefahren", zu sehen um 21.50 Uhr in ORF 1. Foto: ORF/Warner

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Augen-Check Die Augen sind für uns Menschen ein superwichtiges Sinnesorgan. Mit Augenarzt Jakob aus der Augenklinik in München checkt Tobi, wie unser Auge aufgebaut ist und wie das Sehen eigentlich funktioniert. Bei Optikerin Patricia findet Tobi heraus, woran es liegt, dass manche Menschen nicht gut sehen. Wer kurz- oder weitsichtig ist, braucht eine Brille. Immer wieder interessant, nicht nur für Kinder. Bis 8.15, ARD

11.30 KLASSIKER

Hallo Taxi (Ö 1958, Franz Antel) Der alte Wiener Fiaker Leopold (Hans Moser) ist außer sich. Aber was macht ihn so wütend? Sein bester Freund Franz hat Pferde und Fuhrwerk verkauft und sich ein Taxi zugelegt. So ein Verräter aber auch! Und dann verliebt sich seine hübsche Enkelin ausgerechnet in Franz’ jungen Taxikollegen. Ja, das Leben ist bitter. Bis 13.00, 3sat

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Bienenstöcke im Nachbargarten: Was ist erlaubt? / Räumungsklage gegen eine 88-jährige Mieterin. / Entrümpelung eines elektrischen Rollstuhls im Stiegenhaus. Bis 18.57, ORF 2

18.10 MAGAZIN

Mit offenen Karten: Migration – Eine lange Geschichte Migration ist seit 70 Jahren ein Kernthema der europäischen Geschichte. Von den Umsiedlungen nach 1945 über die Dekolonialisierung bis zur aktuellen Flüchtlingsdebatte – kaum ein Staat, der sich nie mit Einwanderung auseinandersetzen musste. Bis 18.20, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION-KULT

Matrix (USA/AUS 1999, Lilly & Lana Wachowski) Oft gespielt, aber immer wieder sehenswert: Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, nichts als eine Computersimulation ist – von Maschinen vorgespielt, während wir Menschen als Energiespender fungieren. Bis 22.55, Puls 4

20.15 AUF DER SUCHE

Spurlos in Marseille (D 2020, Roland Suso Richter) Es soll nur zehn Minuten dauern: Ein deutscher Urlauber wartet vor einem Lokal im Taxi auf seine Frau, doch sie kommt nicht mehr heraus. So beginnt der Thriller mit Hauptdarsteller Fabian Busch, der bei der Suche nach seiner Frau auf dunkle Geheimnisse stößt. Worum geht es bei der Entführung und wer hat seine Finger im Spiel? Und sind seine Kinder zu Hause in Sicherheit? Bis 21.45, ARD

21.50 UNTERWEGS

Tammy – Voll abgefahren (USA 2014, Ben Falcone) Tammy (Melissa McCarthy) hat es gerade nicht leicht im Leben. Erst läuft ihr ein Hirsch in den Wagen, dann verliert sie ihren Job. Und ihre Ehe ist auch nicht mehr das Wahre. Gefrustet von ihrem öden Kleinstadtleben macht sie sich gemeinsam Oma Susan Sarandon in deren klapprigem Auto auf den Weg Richtung Niagarafälle und stolpert dabei von einer Katastrophe in die nächste. Lustig. Bis 23.25, ORF 1

22.00 ÜBERLEBEN

The Grey – Unter Wölfen (USA 2011, Joe Carnahan)Nach dem Tod seiner Frau sieht John Ottway (Liam Neeson) nicht mehr viel Sinn im Leben. Er ist Biologe, arbeitete aber als Jäger für eine Ölraffinerie in Alaska. Er soll die Arbeiter vor den Angriffen der Wölfe schützen. Auf dem Rückweg stürzt das Flugzeug ab. Alle überleben, doch jetzt müssen sie zu Fuß durch die eisige Wildnis. Da kann schon einiges passieren. Bis 0.00, Servus TV

22.45 DOKUMENTATION

Die Schule von morgen Kann der Unterricht so umgestaltet werden, dass er wirksamer auf künftige Herausforderungen vorbereitet? Wissenschafter berichten von neuen Entdeckungen über die Funktionsweise des Gehirns. Wie lassen sich die Erkenntnisse auf Lernmethoden übertragen? Bis 23.40, Arte