Wien – Die von Deutschland für Reisen nach Wien ausgesprochene Reisewarnung trifft auch den Kulturbereich. Nachdem bereits die Volksbühne Berlin die im Rahmen der Wiener Festwochen geplanten Aufführungen von "Ultraworld" absagte, gab am Freitagnachmittag auch das Wiener Konzerthaus bekannt, dass ein für Montag geplantes Gastspiel des SWR Symphonieorchesters nicht stattfindet.

"Aufgrund der Reisewarnung der deutschen Behörden in Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen der Covid-19-Pandemie hat sich das SWR Symphonieorchester dazu entschlossen, die Konzerte mit Dirigent Teodor Currentzis und Geigerin Patricia Kopatchinskaja am 21. September 2020 im Wiener Konzerthaus abzusagen", hieß es in einer Aussendung. Kartenbesitzern wird ein Ersatzprogramm am 21. April 2021 angeboten: Das musicAeterna Orchestra wird unter der Leitung von Currentzis die 9. Symphonie von Gustav Mahler aufführen. (APA, 18.9.2020)