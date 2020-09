Roy Black, dessen Musik vielen Menschen Hoffnung und Zerstreuung bot, starb 1991. In der Fernsehserie "Ein Schloss am Wörthersee" wurde er darüber hinaus einem großen Publikum bekannt. Foto: LISA Film / kk

Velden – Zwei vorerst unbekannte Täter haben am Freitag in den frühen Morgenstunden eine Roy-Black-Statue in Velden am Wörthersee gestohlen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurde das Denkmal am Seekorso aus der Verankerung gerissen. Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest – auf dem Video sind zwei Personen zu sehen, die nach der Tat das Weite suchten.

Roy Black, bürgerlich Gerhard Höllerich, war in den 70er- und 80er-Jahren einer der beliebtesten Schlagerstars des deutschsprachigen Raums. Sein Hit "Ganz in Weiß" zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagerstücken.

Der Schaden für den Tourismusverband beträgt mehrere tausend Euro, die Ermittlungen der Polizei waren vorerst noch nicht abgeschlossen. (red, APA, 18.9.2020)