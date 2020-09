Ruth Bader Ginsburg wurde zu einer Art Rockstar in den USA. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Washington – Die prominente liberale Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist nach Angaben des Gerichts tot. Die 87-Jährige ist an den Folgen ihres Bauchspeicheldrüsenkrebses im Beisein ihrer Familie gestorben, hieß es in der Nacht auf Samstag.

"Unsere Nation hat eine Juristin von historischer Statur verloren", erklärte der Oberste Richter John Roberts. Ginsburg war die älteste Richterin am Gericht, dem sie seit 1993 angehörte. Sie machte sich als Verfechterin von Frauenrechten einen Namen. Sie war auch maßgeblich an Entscheidungen zu Fragen der Rechte von Homosexuellen sowie dem Abtreibungsrecht beteiligt.

Ruth Bader Ginsburg galt als eine Art Rockstar in den USA, gefeiert auch und vor allem von Jüngeren. Von ihren Fans wurde sie auch "The Notorious RBG" genannt – eine Anspielung auf den Rapper Biggie Smalls alias "Notorious BIG". Zwei Kinofilme beschäftigen sich mit ihrer Karriere, ihrem Kampf für die Rechte der Frau. Bei Saturday Night Live, der Satire-Kultshow, spielte Kate McKinnon eine Ruth Bader Ginsburg, die in großen Mengen Vitaminpulver schluckt, um ihrer Nemesis Donald Trump noch lange die Stirn bieten zu können. Einem Mann, über den die echte RBG einmal sagte, er sei ein Falschspieler, der obendrein keinerlei Beständigkeit erkennen lasse, sondern das sage, was ihm gerade durch den Kopf gehe. Es waren Anmerkungen, für die sie sich im Wahljahr 2016 entschuldigen musste.

Politiker würdigen Ginsburg

Nach Bekanntgabe von Ginsburgs Tod fand Trump umgehend würdigende Worte: "Sie führte ein erstaunliches Leben", so der US-Präsident. "Sie war eine erstaunliche Frau." Seine ehemalige Herausforderin, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, schrieb: "Richterin Ginsburg ebnete den Weg für so viele Frauen, auch für mich".

Ginsburgs Gesundheitszustand war seit Monaten aufmerksam verfolgt worden, da freie Stellen am Supreme Court vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats auf Lebenszeit besetzt werden. Trump hat bislang zwei der neun Richter ernannt und dabei Konservative ausgewählt. Sofort nach der Bekanntgabe von Ginsburgs Tod brach zwischen Republikanern und Demokraten ein Streit über einen Nachfolger aus.

Ausrichtung des Obersten Gerichts



Mit einer weiteren Richternominierung könnten die Republikaner nämlich die konservative Ausrichtung des Verfassungsgerichts auf Jahrzehnte zementieren. Die neun auf Lebenszeit ernannten Richter werden offen politischen Flügeln zugeordnet. Bis zum Tod von Ginsburg galten fünf von ihnen als konservativ. Zwei von diesen wurden von Trump nominiert – Neil Gorsuch 2017 und Brett Kavanaugh 2018. Sollten sie erneut einen vergleichsweise jungen Kandidat durchbringen – Gorsuch ist heute 53 Jahre alt, Kavanaugh 55 Jahre – könnte das auf Jahrzehnte hinaus zu einer soliden konservativen Mehrheit von sechs zu drei Stimmen im Supreme Court führen.

Entsprechend forderten führende Demokraten am Freitag, den Nominierungsprozess bis nach der Präsidenten- und Kongresswahl Anfang November zu verschieben. Sie können sich Umfragen zufolge Hoffnungen machen, das Weiße Haus und den Senat zu übernehmen. Der nächste Präsident solle den Nachfolger bestimmen, forderte auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden. Der Sender NRP berichtete, Ginsburg selbst habe vor ihrem Tod ihrer Urenkelin eine Erklärung diktiert, wonach sie eine Ernennung ihres Nachfolgers durch den nächsten Präsidenten befürworte. Dies sei ihr "innigster Wunsch".

Obama: Ginsburg-Nachfolge in nächster Präsidenten-Amtszeit regeln

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich Forderungen angeschlossen, die Position der verstorbenen Justizlegende nicht in der aktuellen Amtszeit von Trump nachzubesetzen. Gleichzeitig würdigte der Ex-Präsident die verstorbene Höchstrichterin.

Im Wahljahr 2016 hätten die Republikaner "das Prinzip erfunden, dass der Senat eine Vakanz im Supreme Court nicht füllen sollte, bevor ein neuer Präsident vereidigt wird", erklärte Obama in der Nacht auf Samstag. Ein Grundsatz von Recht und Fairness sei, dass Regeln einheitlich angewendet werden, und nicht abhängig davon, was gerade vorteilhaft sei. Die Republikaner im Senat hatten vor vier Jahren einen von Obama nominierten Kandidaten unter Verweis auf den unpassenden Zeitpunkt im Wahljahr blockiert. (red, 19.9.2020)