Theaterstück

Stefanie Sargnagel über das Münchner Oktoberfest

Am 19. September hätte es geheißen: Ozapft is! Aber nicht nur das Oktoberfest wurde abgesagt, sondern auch ein Theaterstück der Österreicherin, das am Münchner Volkstheater inszeniert worden wäre. Hier ihr Text "Am Wiesnrand"