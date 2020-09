Der Slowene fängt seinen Landsmann auf der vorletzten Etappe noch ab und steht damit vor dem Tour-Sieg. Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag in Paris

Pogacar steht vor dem Tour-Sieg. Foto: REUTERS/Marco Bertorello

Wien – Der Slowene Tadej Pogacar steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg bei der 107. Tour de France. Der 21-Jährige vom UAE Team Emirates eroberte am Samstag das Gelbe Trikot und muss am Sonntag nur noch das Ziel in Paris erreichen. Attacken wird es auf der "Tour d'Honneur" nicht mehr geben.

Pogacar stürmte beim 36,2 km langen Einzelzeitfahren der 20. und vorletzten Etappe von Lure zur La Planche des Belles Filles in 55:55 Minuten zum Sieg und entriss seinem Landsmann Primoz Roglic noch die Gesamtführung. Der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma erreichte das Ziel mit 1:56 Minuten Rückstand als Fünfter. Roglic war mit 57 Sekunden Vorsprung auf Pogacar gestartet.

Zweiter beim Kampf gegen die Uhr wurde der Niederländer Tom Dumoulin (Jumbo-Visma/57:16) vor dem Australier Richie Porte (Trek-Segafredo/+ 0,58 Sekunden). Als bester Deutscher erreichte der Berliner Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe/59:54) das Ziel auf dem 17. Platz. (sid, 19.9.2020)

Ergebnisse Tour de France vom Samstag:

20. Etappe, Lure – La Planche des Belles Filles (36,2 km):

1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 55:55 Min.

2. Tom Dumoulin (NED) Jumbo +1:21 Min.

3. Richie Porte (AUS) Trek gl. Zeit

4. Wout van Aert (BEL) Jumbo +1:31

5. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +1:56

6. Remi Cavagna (FRA) Deceuninck +1:59

7. Damiano Caruso (ITA) Bahrain +2:29

8. David de la Cruz (ESP) UAE +2:40

9. Enric Mas (ESP) Movistar +2:45

10. Rigoberto Uran (COL) EF +2:54.



Weiter:

32. Felix Großschartner (AUT) Bora +5:31

139. Marco Haller (AUT) Bahrain +10:45

Gesamtwertung:



1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 84:26:33 Std.

2. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +0:59 Min.

3. Richie Porte (AUS) +3:30

4. Mikel Landa (ESP) Bahrain +5:58

5. Enric Mas (ESP) Movistar +6:07

6. Miguel Angel Lopez (COL) Astana +6:47

7. Tom Dumoulin (NED) Jumbo +7:48

8. Rigoberto Uran (COL) EF +8:02

9. Adam Yates (GBR) Mitchelton +9:25

10. Damiano Caruso (ITA) Bahrain +14:03



Weiter:

63. Felix Großschartner (AUT) Bora+3:24:11 Std.

143. Marco Haller (AUT) Bahrain +5:46:27