Firefox Send ist Geschichte

Mozilla räumt auf: Mit Firefox Send und Firefox Notes werden gleich zwei Tools rund um den eigenen Browser eingestellt. Dies kündigt das Unternehmen in einem Blogeintrag an. Grund dafür sei, dass man sich künftig wieder stärker auf die eigenen Kernstärken konzentrieren will.

Vorgeschichte

Firefox Send war als Programm zum einfachen und sicheren Austausch von Dateien entwickelt worden. Als dieses fand es zunächst auch viel Anklang, vor einigen Monaten kam es dann aber zu Problemen. Einzelne User hatten die Software missbräuchlich verwendet, um Schadsoftware an andere zu schicken und so gezielte Attacken gegen diese zu initiieren. Als Konsequenz drehte Mozilla den Service bald danach ab.

Nun habe man sich entschieden, den Betrieb nicht wieder aufzunehmen. Wer daran Interesse hat, dem bleibt lediglich der Trost, dass Firefox Send Open Source ist, der Quellcode also zur Verfügung steht, und theoretisch auch von Dritten weiterentwickelt werden könnte.

Notes

Ebenfalls zu Ende geht es für Firefox Notes, ein simples Notiz-Tool mit automatischer Synchronisierung zwischen Desktop und Smartphone. Anfang November soll die zugehörige Android-App deaktiviert werden. Auch die Synchronisierung wird zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. (apo, 20.09.2020)