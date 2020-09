Soll am 30. September veröffentlicht werden – Auch Bilder von Google-Home-Nachfolger Nest Audio durchgesickert

So soll das neue Chromecast aussehen – samt Fernbedienung. Grafik: Google / Winfuture

Der Hardwareherbst hat volle Fahrt aufgenommen. Nach Apple werden in den kommenden Tagen und Wochen auch zahlreiche andere Hardwarehersteller neue Gerätschaften vorstellen. Einer davon ist Google, und wie mittlerweile sogar offiziell bekannt ist, wird es am 30. September neben zwei neuen Pixel-Smartphones auch ein Chromecast sowie einen weiteren smarten Lautsprecher geben.

Netflix

Nun gibt es neue Produkt Renderings, und die offenbaren zumindest in Hinblick auf das Chromecast ein interessantes Detail: Ist darauf doch erstmals die künftig mitgelieferte Fernbedienung zu sehen. Und diese zeigt, dass Google sich dazu entschlossen hat, eigene Knöpfe zum Aufruf von Netflix und Youtube zu positionieren, wie auf den von Winfuture publizierten Bildern zu sehen ist.

Bereits zuvor war durchgesickert, dass Google mit dem neuen Chromecast einen Wechsel vollzieht. Statt der simplen Cast-Plattform soll auf dem Streaming Stick ein vollständiges Android TV laufen. Oder wie es künftig heißen soll: Google TV. Es gibt also eine klassische Media-Center-Oberfläche, wie man sie etwa von Amazons Fire TV gewohnt ist. Die Cast-Funktionalität bleibt aber trotzdem erhalten, Medien lassen sich so also auf zweierlei Wegen starten. Der Preis soll mit 50 bis 60 Dollar sogar unter jenem des aktuell stärksten Chromecast, des Chromecast Ultra, liegen.

Nest Audio

Doch Winfuture kann auch mit offiziellen Marketing-Bildern eines zweiten neuen Google-Gerätes aufwarten: Des Nest Audio. Dabei handelt es sich um einen smarten Lautsprecher, der als Nachfolger für das erste Google Home zu verstehen ist. Klanglich soll er zwischen dem Google Home und dem Google Home Max liegen, der Preis soll laut einem Bericht von Android Police bei rund 100 US-Dollar liegen. Mit 17 Zentimeter Höhe soll der smarte Lautsprecher etwas größer als sein Vorgänger werden, mit 1,2 Kilogramm zudem mehr als doppelt so schwer.

Das Nest Audio. Grafik: Google / Winfuture

Abzuwarten gilt es wie immer, wie es mit der regionalen Verfügbarkeit aussehen wird. So ist bereits bekannt, dass die Smartphones Pixel 5 und Pixel 4a (5G) nicht offiziell von Google in Österreich angeboten werden. Ob dies beim neuen Chromecast sowie dem Nest Audio anders sein wird, muss sich insofern erst zeigen. (apo, 20.09.2020)