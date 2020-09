Wer hätte das gedacht? In letzter Minute nimmt das Tiktok-Drama wieder eine neue Wendung: Kurz vor der angekündigten Sperre durch die USA hat man sich nun auf einen Deal geeinigt. Also sagt zumindest US-Präsident Trump. Der chinesischer Softwarehersteller Bytedance widerspricht hingegen gleich wieder im Detail. Für weitere Unterhaltung ist also gesorgt. Und falls ihr etwas anderes sucht: Wir haben heute auch noch einen Rant über die verwirrende Situation rund um USB-C sowie einen hilfreichen Vergleich zwischen PS5 und Xbox Series X/S im Angebot.

Viel Vergnügen beim Lesen!

USB-C: Der einheitliche Anschluss ist zum Albtraum für die Nutzer geworden

Trump stimmt Tiktok-Deal mit Oracle zu, App-Sperre vorerst abgesagt

PS5 oder Xbox Series X/S – welche Konsole ist für mich die richtige?

Neues Chromecast: Offizielle Produktbilder zeigen Fernbedienung mit Youtube- und Netflix-Tasten

US-Heimatschutzministerium warnt vor gefährlicher Windows-Lücke

Firefox Send: Mozilla dreht beliebtes Tool endgültig ab

EU-Kommission plant schärfere Regeln für Internetriesen