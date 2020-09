Die Sicherheitskräfte sind auf den Straßen mit Sturmhauben und Uniformen unterwegs und somit nicht identifizierbar. Foto: Reuters

Minsk – In Belarus haben unbekannte Hacker als Vergeltung für das harte Vorgehen gegen Demonstranten die persönlichen Daten von 1000 Polizisten veröffentlicht. "Während die Verhaftungen weitergehen, werden wir weiterhin massenhaft Daten veröffentlichen", hieß es in einer Erklärung auf dem Nachrichtenkanal Telegram am Samstagabend, die vom Oppositionssender Nexta Live verbreitet wurde. "Auch unter einer Sturmhaube wird niemand anonym bleiben."

Die Sicherheitskräfte sind auf den Straßen mit Sturmhauben und Uniformen ohne Erkennungszeichen im Einsatz. Menschenrechtler kritisieren dies als Verstoß gegen weißrussische und internationale Regeln. Die Sicherheitskräfte sollen sich so vor Erkennung und strafrechtlicher Verfolgung sicher fühlen. Die Opposition kündigte an, dass jene gefunden würden, die für die Todesfälle, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen verantwortlich seien. Das Innenministerium in Minsk teilte mit, die Verantwortlichen für das Datenleck würden gefunden und bestraft.

Sonntagsdemo



Für Sonntag sind neue Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko geplant, der in der früheren Sowjetrepublik seit 26 Jahren autoritär regiert. Daher haben Sicherheitskräfte in Minsk damit begonnen, große Plätze abzuriegeln. Das Innenministerium von Belarus warnt die Menschen in den Städten des Landes davor, den Protestaufrufen zu folgen. Die Behörden drohen mit Gewalt, sollten sich die Menschen an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen.

Bereits in den Morgenstunden sperrten Sicherheitskräfte den Unabhängigkeitsplatz in Minsk mit Metallgittern ab, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtete. Geplant war wie an den vorangegangenen Sonntagen ein Protestmarsch (Start 13.00 Uhr MESZ) durch das Zentrum von Minsk. Am vergangenen Sonntag waren laut Innenministerium 774 Menschen festgenommen worden. Beobachter sprachen von 150.000 Teilnehmern. Auch in anderen Städten waren erneut Demonstrationen geplant. Organisiert werden die Proteste über Aufrufe auf Telegram.

Frauenmarsch mit Festnahmen

Seit der Präsidentenwahl am 9. August kommt es täglich zu Protesten. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren im Amt zum Wahlsieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin.

Am Samstag waren bei einem Frauen-Protestmarsch in der Hauptstadt Minsk der Regierung zufolge 390 Demonstrantinnen festgenommen worden. Die meisten wurden inzwischen wieder freigelassen. Seit der umstrittenen Wiederwahl von Lukaschenko für eine sechste Amtszeit kommt es immer wieder zu Großdemonstrationen gegen den Präsidenten. Dabei wurden Tausende Menschen festgenommen. Die Sicherheitskräfte gingen teils brutal gegen die Protestierenden vor, wobei sie ihre Gesichter oft mit Masken, Sturmhauben oder Schutzhelmen verdeckten. Immer wieder versuchten Demonstranten ihnen die Masken zu entreißen. Die Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor. Auch die EU erkennt das Ergebnis nicht an und erwägt Sanktionen. (red, APA, Reuters, 20.9.2020)