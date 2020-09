Drei Teenager geraten in einem U-Bahn-Hof mit einem Obdachlosen aneinander. War es Unfall, Notwehr oder Mord? "Totgeschwiegen" um 20.15 Uhr, ZDF. ZDF und Christiane Pausch

19.40 REPORTAGE

Re: Tatort Wald – Die Holzmafia in Rumänien In den Wäldern Rumäniens findet seit Jahrzehnten ein Kahlschlag von enormem Ausmaß statt – auch illegal in Nationalparks. Das Holz wird in alle Welt exportiert, obwohl gegen Rumänien ein Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU läuft. Bis 20.15, Arte

20.15 GESUNDHEIT UND SCHMERZEN

Themenmontag: Rücken und Kopf – Schmerzfrei durch den Alltag Die Dokumentation zeigt, wie Schmerzpatienten dank neuer Behandlungsmethoden lernen, mit ihrem Leiden umzugehen. 21.05Hilfe Gelenkschaden – Neue Therapie mit körpereigenen Zellen. 21.55Ersatzteile im Körper – Was taugen sie wirklich?22.45Woher kommen meine Schmerzen?

Bis 23.35, ORF 3

20.15 JUGENDLICHE TÄTER

Totgeschwiegen (D 2020, Franziska Schlotterer) Drei Teenager geraten in einem U-Bahn-Hof mit einem Obdachlosen aneinander. Nach gegenseitigen Provokationen ist der Mann am Ende tot. Während sich die Eltern der Kinder zunächst darauf einigen, die Tat zu vertuschen, blocken die Täter ab. War es ein Unfall, Notwehr oder Mord? Bis 21.45, ZDF

20.15 BIOGRAFIE

Tucker – Ein Mann und sein Traum (Tucker – The Man and his Dream, USA 1988, Francis Ford Coppola) Oscar-Preisträger Jeff Bridges als Autokonstrukteur Preston Tucker, historische Erfinderpersönlichkeit, die in den Mühlen der boomenden Autoindustrie zermahlen wurde. Parallelen zu Coppolas eigenem Scheitern mit der Produktionsfirma Zoetrope sind unübersehbar. Bis 22.00, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema ist: Das Ende der Party – mehr Infektionen, strengere Regeln, zu wenige Tests. / Die Opfer der Krise – spenden, wo der Staat nicht hilft. / Flüchtlinge auf Lesbos – Chaos, Spannungen und halbherzige Hilfe. / Dancing Stars 2020 – The Show Must Go On. Bis 22.00, ORF 2

21.45 JUGENDSTRAFRECHT

Wenn Kinder Täter werden – Was tun mit straffälligen Minderjährigen? Die Dokumentation erzählt Fälle von straffällig gewordenen Kindern und zeigt, wie Gerichte, Polizei, Sozialarbeiter und Experten sich bemühen, den Jugendlichen zu helfen. Bis 22.30, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Fünf Jahre nach der großen Fluchtbewegung: Wie geht es geflüchteten Kulturschaffenden? / Auch der neue Film von Arash T. Riahi erzählt vom Schicksal der Flucht. / Die Ausstellung Spuren und Masken der Flucht in der Landesgalerie Niederösterreich. Bis 23.30, ORF 2

22.50 SPURENSUCHE

Trumps Deutsche Bank und die Spur des russischen Geldes Seit mehr als 20 Jahren ist der Immobilientycoon Donald Trump Großkunde der Deutschen Bank. Über die Jahre hat man ihm und seiner Familie Dollar in Milliardenhöhe geliehen – für Immobilienprojekte. Unter den Käufern: Oligarchen aus der Ex-Sowjetunion. Bis 23.35, ARD

Am Ende eines Streits mit einem Obdachlosen stehen eine schreckliche Tat und die Frage: Wie sollen die Familien damit umgehen? "Totgeschwiegen", 20.15 Uhr, ZDF.