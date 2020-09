Grafik: Samsung / Winfuture

Mit Galaxy Note 20 und dem faltbaren Galaxy Z Fold 2 hat Samsung in den vergangenen Wochen zwei neue High-End-Smartphones vorgestellt. In wenigen Tagen soll nun ein weiteres folgen, auch wenn es kein kompletter Neuzugang ist. Bereits am Mittwoch soll die "Fan Edition" des Galaxy S20 präsentiert werden, und diese kann mit einigen bemerkenswerten Änderungen an der Hardwareausstattung aufwarten, wie Winfuture berichtet.

Snapdragon

Die für viele wichtigste: Mit einem Listenpreis von 699 und 799 Euro sind die beiden neuen Smartphones günstiger als andere S20-Modelle – oder zumindest als deren Startpreise. Zudem hört man auf das Flehen europäischer Fans: Das größere der beiden Modelle wird nämlich weltweit mit einem Snapdragon 865 ausgeliefert. Der Qualcomm-Chip ist bei Samsung sonst dem US-Markt vorbehalten. Im Rest der Welt setzt man lieber auf den Exynos 990, der aber für seinen höheren Stromverbrauch und seine thermischen Probleme viel Kritik einfangen musste.

Die S20 Fan Edition. Grafik: Samsung / Winfuture

Um diese Preise zu ermöglichen, konzentriert sich Samsung sonst auf das Wesentliche. Das OLED-Display ist also nicht seitlich gebogen, die Vorderseite des Geräts insofern flach. Bei der Rückseite greift man gar zu Kunststoff statt dem sonst üblichen Glas. Das Display ist 6,5 Zoll groß, die maximale Auflösung beschränkt sich auf 2.400 x 1.080 Pixel. Den 120-Hz-Modus gibt es dafür hier aber sehr wohl.

Weitere Details zur Hardwareausstattung: Es gibt vergleichsweise bescheidene 6 GB RAM und 128 GB lokalen Speicherplatz. Der Akku ist mit 4.500 mAh angegeben. Dazu kommt eine Tripel-Kamera, neben der Hauptkamera gibt es also auch Weitwinkel und Tele. Die konkreten Spezifikationen sind mit jener der schwächeren S20 und Note 20-Modelle identisch.

5G

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt beim Support für Mobilfunkstandards: Während die teurere Ausführung mit 5G-Support ausgestattet ist, gibt es bei der zweiten Variante "nur" 4G. Zudem muss letztere auch mit dem Exynos 990 zu Rande kommen.

Jimmy is Promo

Ob sich diese Informationen bewahrheiten, sollte sich wie gesagt am Mittwoch herausstellen, da hält Samsung den zugehörigen Launch-Event ab. Viele Überraschungen sollte es aber ohnehin nicht mehr geben, ist die Hardware doch bereits gut bekannt, und selbst ein Hands-On der Fan Edition kursiert bereits im Internet. (apo, 20.09.2020)