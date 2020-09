Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Tageszeitung: Zukunft der "Wiener Zeitung" weiterhin ungewiss Parlamentarische Anfrage von SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda: Das im Regierungsprogramm versprochene "Zukunftskonzept" wird "evaluiert"

Blattsalat: Mit Gramsci Ungarn retten: Schade, dass Viktor Orbán so oft verkannt wird! Moria und die Gefühle der "Krone" und das Nein des Kanzlers in Günter Traxlers "Blattsalat" – und Wolfgang Fellners Hochzeit in "Zur Zeit"

Auszeichnung: 72. Emmy-Verleihung wegen Corona ohne roten Teppich und Publikum "Watchmen" mit 26 Nominierungen Favorit – Verleihung in der Nacht auf Montag

TV-Tagebuch: "Polizeiruf 110: Tod einer Toten" im Ersten: Die Junkies von Magdeburg Regisseur David Nawrath legt die Folge als leises, sensibles und trostloses Familiendrama an

Mitdiskutieren: "Im Zentrum" um 22.10 Uhr auf ORF 2 Verschärfung, Verwirrung, Verunsicherung – Droht ein zweiter Corona-Lockdown?

Insider: "Playboy"-Unternehmen erwägt Rückkehr an die Börse Um Geld für neue Wachstumsinitiativen zu bekommen, nachdem Printausgabe des Magazins eingestellt werden musste

Missbrauchsvorwurf: Vergewaltigungsanklage: US-Schauspieler Danny Masterson vor Gericht Auf den 19. Oktober vertagt

Switchlist: Bares für Rares Österreich, Isabelle Huppert und Tal der Mörder: TV-Tipps für Sonntag Oktoskop: Das ewige Archiv, Kabarettstars am Donauinselfest 2020, Im Zentrum: Droht ein zweiter Corona-Lockdown? – mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Sonntagabend!