In dieser Galerie: 2 Bilder Einer der 14 Holzsarkophage aus Sakkara. Die altägyptische Nekropole am westlichen Nilufer ist ein bedeutender Fundort. Foto: AFP/Egyptian Ministry of Antiquities Mostafa Waziri, Generalsekretär des Obersten Rats für Altertümer, bei der Präsentation der Funde. Foto: AFP/Egyptian Ministry of Antiquities

In der altägyptischen Grabstätte Sakkara sind 14 weitere Sarkophage entdeckt worden. Die Särge seien rund 2.500 Jahre alt, Archäologen hätten sie bei einer Grabung am Freitag gefunden, teilte das ägyptische Ministerium für Altertümer am Sonntag mit. Erst in der Woche zuvor waren dort 13 Sarkophage aus Holz entdeckt worden.

Die Nekropole Sakkara befindet sich 25 Kilometer südlich der berühmten Pyramiden von Gizeh. Die Stätte gehört zur antiken Stadt Memphis, deren Überreste zum Unesco-Weltkulturerbe zählen.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Die jüngsten Funde in Sakkara seien "erst der Anfang", sagte darin Altertümer- und Tourismusminister Chaled al-Anani. Seit ein paar Jahren verkünden die ägyptischen Behörden regelmäßig neue archäologische Funde. Damit wollen sie den für die Wirtschaft des nordafrikanischen Landes wichtigen Tourismus ankurbeln, der zuletzt von den Restriktionen wegen der Corona-Pandemie hart getroffen wurde. Nach dreimonatiger Schließung wurden im Juli die Gizeh-Pyramiden und andere archäologische Stätten wieder für Besucher zugänglich gemacht.

Vergangenes Jahr hatte sich der ägyptische Tourismussektor nach Jahren der politischen Unruhen und mehreren schweren Terror-Anschlägen wieder erholt: 13,6 Millionen Touristen besuchten das Land. Wenig später riss die Corona-Pandemie die Branche wieder in eine tiefe Krise. (APA, red, 21.9.2020)