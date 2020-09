Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: "Auszeichnungen wie diese sind gerade in dieser so schwierigen Phase wichtig."

Florentina Holzinger erhält den Preis in der Kategorie Performance. Foto: Holzinger/Bitzan

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute die Preisträgerinnen und Preisträger der Outstanding Artist Awards 2020 bekanntgegeben. "Wir befinden uns nach wie vor in einer sehr schwierigen und herausfordernden Zeit für alle Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Die Preisträgerinnen und Preisträger der Outstanding Artist Awards zeigen aber, dass der Kunstbetrieb seine Arbeit nie eingestellt hat, nie die Zuversicht verloren hat", so Mayer. "Gerade sie geben uns in dieser Krise gesellschaftliche Zielorientierungen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Auszeichnungen wie diese auch heuer, in dieser so schwierigen Phase, vergeben werden."

Die Outstanding Artist Awards werden jährlich an Künstlerinnen und Künstler der jüngeren und mittleren Generation für herausragende Leistungen vergeben. Generell werden Kreative ausgezeichnet, die bereits ein aussagekräftiges Oeuvre vorweisen können und deren Arbeiten von künstlerisch überregionaler Bedeutung sind. Die Preise sind jeweils mit EUR 10.000 dotiert. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch unabhängige Expertenjurys, eine Bewerbung ist nicht möglich.

Die feierliche Überreichung der Preise findet am 26. November 2020 im MuTh statt.

Preise in 14 Kategorien

2020 erfolgt die Vergabe der Outstanding Artist Awards in 14 Kategorien an folgenden Künstlerinnen und Künstler:

Christian Kosmas Mayer (Bildende Kunst)

Claudia Rohrauer (Künstlerische Fotografie)

Martin Feiersinger (Experimentelle Tendenzen in der Architektur)

Hanna Burkart (Experimentelles Design)

Margit Krammer (Karikatur und Comics)

Susanne Bisovsky (Modedesign)

Anna Witt (Medienkunst)

Sandra Wollner (Dokumentarfilm)

Antoinette Zwirchmayr (Experimentalfilm)

Klaus Lang (Musik)

Florentina Holzinger (Performance)

Gertraud Klemm (Literatur)

Leonora Leitl (Kinder- und Jugendliteratur)

Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance und Performance – MAD (Kulturinitiativen)

(APA, 21.9.2020)