Swetlana Tichanowskaja in Brüssel neben dem Hohen Vertreter der EU für Aussen- und Sicherheitspolitik, Jospeh Borell. Foto: imago

Minsk – Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Lage in Belarus (Weißrussland). Davor empfingen sie Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja die über die jüngten Eregnisse in ihrem Heimatland berichtete. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach sich bereits im Vorfeld des Treffens für Sanktionen gegen Präsident Alexander Lukaschenko aus. Auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sagte, man müsse nun "gezielt gegen einzelne Verantwortliche vorgehen."

Die Gewalt, die Lukaschenko anwende sei "völlig inakzeptabel", sagte Maas. "Es muss jedem in Minsk klar sein, dass es keine Rückkehr zum Status quo ante geben wird", sagte auch Schallenberg. Der Außenminister würdigte außerdem den Mut und das Durchhaltevermögen der weißrussischen Opposition, diese seien "beeindruckend".

Tichanowskaja für runden Tisch

Vor ihrem Besuch bei den Außenministern sprach sich Tichanowskaja für Verhandlungen am Runden Tisch mit Präsident Alexander Lukaschenko aus. "Es wäre eine hervorragende Lösung, mit ihm an einen Runden Tisch zu setzen. Aber wie können wir ihn motivieren, dass er sich dazusetzt?" sagte Tichanowskaja der polnischen Ausgabe des Magazins Newsweek (Montag). Die Opposition habe auch über internationale Kanäle versucht, den Kontakt zu Lukaschenko aufzunehmen, es gebe aber keine Reaktion von ihm.

Seit der Präsidentenwahl am 9. August kommt es in Belarus täglich zu Protesten. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren im Amt zum Wahlsieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen die 38-jährige Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die EU erkennt Lukaschenko nicht als Staatschef an.

Russland verurteilte den Empfang Tichanowskajas schon im Voraus als Einmischung in die inneren Angelegenheiten vom Belarus (Weißrussland). "Angesichts der Lage in Belarus läuft das dem Ziel zuwider, die Stabilität wiederherzustellen", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Auch Sanktionen gegen Libyen Thema

Neben Belarus stehen bei dem Außenminister-Treffen auch Sanktionen wegen Verstößen gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen auf der Tagesordnung. Laut Diplomaten verständigte man sich im Vorfeld auf eine Liste mit Unternehmen und Personen, die Schiffe, Flugzeuge oder andere Logistik für den Transport von Kriegsmaterial bereitgestellt haben. Betroffen sein sollen etwa türkische und jordanische Firmen.

Zudem soll bei dem Treffen in Brüssel über den Streit mit der Türkei um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer beraten werden. Druck dürfte es dabei vor allem auf das kleine EU-Land Zypern geben, das derzeit geplante EU-Sanktionen gegen Unterstützer des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko blockiert, um die anderen EU-Staaten zur Unterstützung neuer Sanktionen gegen die Türkei zu bewegen. Einige EU-Staaten wollen damit noch abwarten, da sie befürchten Sanktionen gegen die Türkei könnten die laufenden Vermittlungsbemühungen von Ländern wie Deutschland erschweren. (APA, red, 21.9.2020)