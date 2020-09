Salzburg-Trainer Jesse Marsch äußerte zuletzt seine Bedenken über die Reise zu Maccabi Tel Aviv. Foto: APA/BARBARA GINDL

Liveticker: Maccabi Tel Aviv vs. Salzburg, Di. 21 Uhr

Salzburg – Red Bull Salzburg hat die Reise zum Playoff-Hinspiel zur Champions League bei Maccabi Tel Aviv am Montagvormittag angetreten. Trotz etlicher Corona-Infektionen beim Gegner soll die Partie am Dienstag (21 Uhr Dazn, Sky) durchgezogen werden, wie Salzburg-Sportchef Christoph erklärte: "Aktuell ist es der Plan, dass das Spiel morgen stattfindet. Es müssen 13 gesunde Feldspieler plus zwei gesunde Torhüter sein, dann kann ein Spiel durchgeführt werden."

Bei Maccabi sind bisher laut israelischen Medienberichten von Montagfrüh sieben Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dazu sind auch sieben Betreuer infiziert. Eine offizielle Bestätigung für diese Zahl gab es bisher nicht. "Wir wissen, dass es in Israel extrem viele Infektionen gibt und das jetzt auch beim Verein ziemlich ausgeartet ist", sagte Freund und sprach deshalb vor dem Abflug am Flughafen Salzburg von einem "eigenartigen Gefühl".

Uefa und Maccabi bemüht

Er war laut Eigenaussage in Kontakt mit dem europäischen Verband. "Auch für die Uefa ist es eine schwierige Situation, wie sie darauf reagieren sollen und können", sagte der Salzburger. Soweit ihm bekannt, sei es das erste Mal, dass unter solchen Umständen ein Spiel durchgeführt werden soll.

"Die Uefa ist bedacht, heute noch mal zu testen und vielleicht morgen auch noch, wenn es noch mehr (Fälle, Anm.) werden." Freund war sich sicher, dass Maccabi alles probieren werde, um das Spiel durchzuführen. "Und die Uefa wird das auch machen wollen, sofern es gesundheitlich irgendwie vertretbar ist."

Israel befindet sich nach dramatischen Infektionsraten derzeit wieder im Lockdown. Die Salzburger Reisegruppe im Charterflieger ist auch daher extrem klein gehalten und umfasst laut Klub-Informationen nur rund 45 Personen. Die verletzten Kaderspieler Zlatko Junuzovic und Oumar Solet machten den Trip ebenso nicht mit wie Verteidiger Jerome Onguene, der anders als der wieder fitte Maximilian Wöber laut dem Klub keinen Platz im Kader fand.

Das Bemühen

Salzburg ist jedenfalls um Professionalität bemüht. "Wir können nur das beeinflussen, was in unserer Macht liegt. Wir fliegen jetzt da runter, machen ein gutes Abschlusstraining und wollen morgen einen Sieg einfahren", sagte Freund. "Alles, was rundherum passiert, werden wir so gut wie möglich ausblenden."

Sportlich trifft man auf einen nun völlig unberechenbaren Gegner. Beim israelischen Titelträger fällt die halbe Stammmannschaft aus. Dor Peretz, Avi Rikan, Daniel Peretz, Nick Blackman, Enric Saborit, Yonatan Cohen und eben Glazer wurden laut israelischen Medien positiv getestet.

Von einem fairen Wettkampf kann kaum mehr die Rede sein. Auch Freund sah "Auswirkungen", die aber nichts am eigenen Fokus ändern sollen. "Es ist trotzdem ein Quali-Spiel und es geht um sehr, sehr viel. Wenn das Spiel stattfindet, müssen wir voll da sein – egal welche Spieler auf der Gegenseite stehen." Trainer Jesse Marsch bekräftigte angesichts einer "komischen und schwierigen" Situation: "Unsere Leistung, Motivation und Mentalität ist das, was wir kontrollieren können."

Gut möglich, dass schon vor dem Rückspiel in Salzburg am darauffolgenden Mittwoch eine Vorentscheidung fällt. Übersteht Österreichs Abomeister diese Runde, ist er zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Königsklasse. Über den Qualifikationsweg ist dies den Salzburgern in bisher elf Versuchen nicht gelungen.Geleitet wird die Partie vom englischen Topreferee Michael Oliver. (APA, 21.9.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Fußball-Champions-League-Play-off, Hinspiel:

Maccabi Tel Aviv – Red Bull Salzburg

(Tel Aviv, Bloomberg Stadion, 21.00 Uhr/live DAZN, Sky, SR Oliver/ENG)

Maccabi: Tenenbaum – Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa, Davidzada – Barsky, Biton, Golasa – Ben Haim, Shechter

Ersatz: Musayof – Glezer, Rugeman, Hanzis, Guerrero, Karzev, Almog

Es fehlen: Kandil (Gelbsperre), Hozez (Oberschenkel)

Fraglich: Da. Peretz, Do. Peretz, Rikan, Blackman, Saborit, Cohen, Glazer

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Okugawa, Bernede, Mwepu, Szoboszlai – Koita, Daka

Ersatz: Coronel – Vallci, Farkas, Ashimeru, Camara, Okafor, Adeyemi, Berisha

Es fehlen: Junuzovic (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Solet (Muskelprobleme), Onguene (nicht im Kader)

Rückspiel am Mittwoch, 30. September (21.00 Uhr MESZ). Der Gewinner steht in der Gruppenphase der Champions League.