Wird bei der RTX 3090 ein ähnliches Chaos herrschen? Foto: Nvidia

Nvidia und Sony entschuldigen sich für das Chaos rund um die RTX 3080 und PS5. Die Grafikkarte ging vergangene Woche in den Verkauf und war nach kurzer Zeit ausverkauft. Mittels Bots konnten sich Reseller offenbar größere Stückzahlen sichern, um diese dann teuer weiterzuverkaufen. Auch der Vorverkaufsstart der PS5 lief nicht allzu rund. Nach dem vorerst letzten Event zu der Konsole, fingen mehrere Händler an, das Spielgerät anzubieten. Viele gingen daraufhin leer aus, weil niemand so genau wusste, wo und wann man die PS5 vorbestellen kann.

Mit Bots zum Gewinn

In beiden Fällen versuchen nun sogenannte "Scalper" Gewinn herauszuschlagen. Sie sollen sich die ohnehin äußerst knappen Bestände der Konsole und Grafikkarte gesichert haben, um diese für deutlich mehr Geld an den Mann zu bringen. Nvidia betonte, dass man jede Bestellung einzeln prüfe, damit diese nicht in den Wiederverkauf geraten. Allzu viel Erfolg dürfte man mit dieser Praxis aber nicht haben, da wohl auch beim Start der RTX 3090 wieder mal Bots den "normalen" Käufern die Hardware wegschnappen werden.

Bald mehr PS5 verfügbar

Sony gestand unterdessen ebenso ein, dass der Vorverkaufsstart deutlich besser hätte ablaufen können. Bei dem Hersteller soll aber niemand leer ausgehen. So werden in den kommenden Tagen neuerliche Chargen zur Vorbestellung losgelassen, sodass man doch noch zu einer PS5 zum Start der Konsole kommen soll. Die Infos dazu werden von den Verkaufshändlern kommuniziert. Letztlich gab der Hersteller auch bekannt, dass es zum Ende des Jahres hin ohnehin mehr Spielgeräte geben soll – wohl auch um den "Scalpern" das Wasser abzugraben.

Microsoft will profitieren

Microsoft will aus dem Chaos rund um die PS5 profitieren und gab bekannt, dass man die Xbox Series X/S am 22. September um 9 Uhr früh vorbestellen kann. Die Spielgeräte können um 499 beziehungsweise 299 Euro bei diversen Händlern und im Microsoft Store reserviert werden. Ob das Interesse an den Konsolen genauso groß ist, wie bei der PS5 beziehungsweise der RTX 3080 wird sich weisen. (dk, 21.9.2020)