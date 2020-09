Emmerich Selch geht in Pension, Wolfgang Rick verbleibt als alleiniger Geschäftsführer

Übernimmt die alleinige Geschäftsführung der Morawa Group: Wolfgang Rick.

Foto: Morawa Group/Reinhard Oehner

Wien – An der Spitze der Buchhandelsgruppe Morawa steht künftig nur noch ein Chef. Der Enkel des Firmengründers, Emmerich Selch, zieht sich in den Ruhestand zurück und Wolfgang Rick, Urenkel des Gründers, verbleibt ab heuer im Herbst als alleiniger Geschäftsführer der Morawa Group, wie das Familienunternehmen am Montag bekanntgab.

"Marktanpassung, Innovationen und schlanke Strukturen prägen die Unternehmensführung seit der Firmengründung und daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern", teilte Rick via Aussendung mit.

Die Morawa-Gruppe beschäftigt den Angaben zufolge 800 Mitarbeiter. Zu den operativen Eckpfeilern des Unternehmens gehören Buchgroß- und -einzelhandel, der Morawa Lesezirkel, ein Medienservice für Unternehmen sowie das internationale Speditionsgeschäft. Die Unternehmensgeschichte reicht über 140 Jahre zurück. (APA, 21.9.2020)