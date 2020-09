Nach 3.482 Kilometern ging die Tour de France am Sonntag in Paris zu Ende. Ein Erfolg für die Veranstalter in Zeiten von Corona. Überraschungssieger Tadej Pogacar feiert an diesem Montag im Gelben Trikot seinen 22. Geburtstag und dokumentiert die slowenische Dominanz bei der 107. Ausgabe der Frankreich-Radrundfahrt. (APA, 21.9.2020)

ÄRA: Siebenmal in den vergangenen acht Jahren hatte das Ineos- bzw. Sky-Team die Tour de France gewonnen. Der britische Rennstall büßte trotz hochkarätiger Stars und des höchsten Budgets in diesem Jahr seine Dominanz ein und spielte in der Gesamtwertung keine Rolle. Titelverteidiger Egan Bernal fuhr nach einem Einbruch vorzeitig nach Hause. Foto: imago images/Panoramic Internati CORONA: Nicht ein Fahrer wurde in den drei Wochen positiv auf Corona getestet, das Konzept der Veranstalter ging voll auf. Die Fahrer hielten sich brav an die Vorgaben – ganz im Gegensatz zu Christian Prudhomme. Der Tour-Chef musste zwischenzeitlich nach einer Positiv-Kontrolle für eine Woche nach Hause in Quarantäne. Foto: AFP/FRANKLIN ERNÜCHTERUNG: Für den sturzgeplagten Hoffnungsträger Thibaut Pinot platzte der Traum vom Gesamtsieg in den Pyrenäen. Landsmann Julian Alaphilippe musste das Gelbe Trikot abgeben, nachdem er unerlaubt auf den letzten 20 Kilometern eine Trinkflasche angenommen hatte. Die Gastgeber müssen auch nach 35 Jahren weiter auf den Nachfolger des fünfmaligen Tour-Champions Bernard Hinault warten. Dazu gab es nur zwei Etappensiege für Frankreich. Foto: AFP/BERTORELLO GENERATION: Tadej Pogacar holte sich mit 21 Jahren und 365 Tagen als zweitjüngster Gesamtsieger das Gelbe Trikot. Der ein Jahr ältere Schweizer Marc Hirschi gewann eine Etappe und wurde zum angriffslustigsten Fahrer der Tour bestimmt. Und Lennard Kämna sorgte sechs Tage nach seinem 24. Geburtstag für den einzigen deutschen Etappensieg. Foto: AFP/ POUJOULAT MACHT: Das kleine Slowenien regiert die Tour de France. Platz eins und zwei in der Gesamtwertung durch Pogacar und Primoz Roglic, dazu vier Etappensiege der beiden Stars. Das Land mit gerade einmal zwei Millionen Einwohnern räumte groß ab. Foto: AFP /TESSON