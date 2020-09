Zunächst in Deutschland und Spanien – Ab Oktober auch in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden – Kein Starttermin für Österreich

Europas größter Online-Modehändler Zalando startet sein "Pre-owned" genanntes Second-Hand-Angebot in Deutschland und Spanien. Ab sofort könnten Kunden über die Plattform neuwertige gebrauchte Mode kaufen sowie eigene Second-Hand-Kleidungsstücke gegen eine Gutschrift eintauschen, kündigte das in Berlin ansässige Unternehmen an. Ab Oktober soll dies auch in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden möglich sein.

Noch kein Österreich-Start in Sicht

"Das Interesse für pre-owned Mode ist hoch und steigt kontinuierlich", begründete Zalando-Manager Torben Hansen den Einstieg in dieses Geschäft. Für Österreich nannte das Unternehmen am Montag keinen Starttermin.

"Aktuell konzentrieren wir uns auf einen erfolgreichen Start in Deutschland, Spanien, Polen, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Wenn wir zufrieden damit sind, wie das Angebot funktioniert und angenommen wird, ist es wahrscheinlich, dass wir Pre-owned auch in weitere Zalando Märkte bringen", so Hansen. (APA ,21.9.2020)