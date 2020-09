Innenansicht des Teatro Real. Foto: AP

In der Madrider Oper kam es am Sonntagabend zu chaotischen Szenen und einer nie dagewesenen Situation: Das Publikum unterbrach wegen vermeintlich fehlender Covid-Abstandsregeln die Aufführung ausgerechnet von Verdis Oper "Un ballo in maschera" ("Ein Maskenball").

Die Vorstellung startete wegen der Unzufriedenheit vieler Opernhausbesucher wegen der engen Platzverteilung bereits mit Verspätung. Doch die Gemüter beruhigten sich nicht. Kurz nach Beginn der Aufführung gingen die Proteste und die Unzufriedenheit weiter.

Zahlreiche Zuschauer begannen, pausenlos zu klatschen, um ihr Missfallen zu zeigen. Nach einer Unterbrechungen der Verdi-Aufführung wurde die Vorstellung schließlich komplett ausgesetzt.

Sicherheit mangelhaft

Die Vorschriften in Madrid sehen eine Kapazität von bis zu 75 Prozent in den Kulturhäusern vor, was in der Praxis keinen sicheren Abstand zwischen allen Zuschauern zulässt. Laut einer offiziellen Erklärung besetzte man trotzdem nur 51,5 Prozent der verfügbaren Sitzplätze.

Die Handyvideos erzürnter Opernbesucher zeigen in sozialen Medien allerdings eine sehr unterschiedliche Platzverteilung. Während gute Sitzplätze ausreichend Sicherheitsabstände hatten, saßen die Zuschauer auf den oberen Rängen tatsächlich dicht an dicht.

Corona-Hotspot Spanien

Die Hauptstadt Madrid ist derzeit erneut zum Corona-Hotspot Spaniens geworden. Am Montag kam es sogar in zahlreichen Stadtteilen der spanischen Metropole zu neuen Lockdowns. Rund 850.000 Menschen sind von den neuen Ausgangssperren und Bewegungseinschränkungen betroffen. Es handelt sich dabei vor allem um ärmere Stadtviertel im Süden.

Die Einwohner dürfen die Bezirke nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit, zum Arzt und um Kinder zur Schule zu bringen. Einige der nun abgeriegelten Bezirke im Süden der Metropole hatten zuletzt mehr als 1.000 Coronafälle je 100.000 Einwohner gemeldet – das ist etwa das Fünffache des landesweiten Durchschnitts. (APA, 21.9.2020)