Überraschend schwache Hardware für Full-HD-Auflösung nötig – bessere Version in Bälde

"Cyberpunk 2077" erscheint am 19. November 2020 für PC und PS4/Xbox One. Die nächste Konsolengeneration erhält eine verbesserte Ausgabe mittels kostenlosem Upgrade. Foto: Cyberpunk 2077

Langsam wird es ernst mit dem Release von Cyberpunk 2077. Nach etlichen Verschiebungen soll das Game nun am 19. November 2020 erscheinen. CD Projekt RED hat nun auch die PC-Systemanforderungen des Blockbusters veröffentlicht. Diese fallen überraschend gering aus. So reicht laut dem Hersteller eine CPU aus dem Jahr 2012 für die geringstmögliche Anzeige in Full-HD. Wer mehr Auflösung und mit aktiviertem Raytracing spielen möchte, muss sich noch gedulden. Hierzu hat CD Projekt RED nämlich noch nichts verraten.

Ziemlich niedrige Anforderungen

Empfohlen wird vom Hersteller Windows 10, ein AMD Ryzen 3 3200G oder Intel Core i7-4790K und eine Radeon R9 Fury beziehungsweise eine Geforce GTX 1060. Beim RAM ist das Spiel äußerst hungrig. CD Projekt RED empfiehlt 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. 70 Gigabyte sollte zuletzt die SSD beziehungsweise Festplatte übrighaben, damit man das Game installieren kann. Um das Game in niedriger Qualität spielen zu können, reicht ein FX-8310 beziehungsweise i5-3570 mit einer RX 470 beziehungsweise GTX 780 und nur acht Gigabyte RAM.

Schönere Version in Bälde

Die niedrigen Anforderungen dürften wohl darauf zurückzuführen sein, dass der Blockbuster auch noch für die PS4 und Xbox One erscheint, die am Ende ihrer Ära stehen. Erst mit Verspätung soll es dann eine verbesserte Version für die PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S geben. Vom kostenlosen Upgrade profitieren auch PC-Spieler. Die schönere Ausgabe soll nämlich auch für Windows erscheinen – dann wohl mit Raytracing-Support und mehr. (red, 21.9.2020)