Der ORF frischt die "ZiB 1" und die Chronikmagazine um 13.15 und 17.05 Uhr auf. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Ab 27. September präsentiert sich die ZiB 1 mit neuen Elementen. "Mehr Bewegung", verspricht ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom für die wichtigste Nachrichtensendung des Landes.

Die Corona-Krise sorge für ein erhöhtes Informationsbedürfnis, davon profitieren Nachrichtenmedien. Die ZiB 1 erlebe gerade "ein besonders erfolgreiches Jahr", sagt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Seit Mitte Mai betrage der Marktanteil 54 Prozent.

Die Änderungen sind zum Teil schon sichtbar:

* Durchschaltung Seit 15. März ist die ZiB 1 auf beiden Kanälen durchgeschaltet, was zu einem deutlichen Anstieg des Marktanteils führte. Seit Mitte Mai sei dieser um sechs Prozent gestiegen, sagte Wrabetz.

* Verlängerung Mit der Durchschaltung beträgt die Sendezeit 22 Minuten statt davor 17 bis 18 Minuten.

* Signation Die Eröffnungsmusik ist neu und zeitgemäßer arrangiert.

* Optik Die Textinserts zeigen eine deutlich größere Schrift. Bei Schaltungen zu Interviews kommen neuerdings Splitscreens zum Einsatz.

* Dramaturgie Abläufe sollen sich innerhalb der Newssendung logischer gestalten. "Als Zuschauer kann ich besser nachvollziehen, was gerade wo im Studio passiert", sagte ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom bei der Präsentation am Montag am Küniglberg.

* Inhaltlich Dem Publikumsinteresse entsprechend sollen künftig große Themen stärker vertieft werden.

Geplant und umgesetzt hat wieder Veech & Veech. Das Designstudio am Wiener Rudolfsplatz entwirft für den ORF zumindest seit 2002 Studiolandschaften wie jene der ZiB, der ORF1-News, der ORF-Magazine und des ORF-Sport.

Ebenfalls erfrischt zeigen sich die ZiB 13 und die Chronikmagazine. Sie treten ab 27. September mit veränderten Namen auf: Aktuell nach eins und Aktuell nach fünf und zwar – ebenfalls neu – an sieben Tagen pro Woche. Weitere Relaunches sind geplant: Bundesland heute präsentiert sich in Wien ab kommenden Montag mitneuer Optik. Weitere Bundesländer folgen bis Mai. (prie, 21.9.2020)