Nvidias RTX 3090 soll nur zehn Prozent schneller als die deutlich günstigere RTX 3080 sein. Foto: Nvidia

Die RTX 3090 soll laut ersten Benchmarks nur zehn Prozent schneller als die RTX 3080 sein. Zum Vergleich: Erstgenannte Grafikkarte kostet 1.549 Euro und das zweitgenannte Modell 710 Euro. Der Unterschied zwischen den beiden Geräten soll sowohl bei synthetischen Tests, aber auch bei getesteten Spielen äußerst gering ausfallen. Für die deutlich teurere Karte dürfte somit primär der größere Videospeicher sprechen, der mit 24 Gigabyte im Vergleich zu den zehn Gigabyte VRAM klar größer ausfällt.

Ein paar FPS mehr herauskitzeln

TecLab hat einige Tests mit der RTX 3090 angeführt, bei denen die Unterschiede minimal sind. Forza Horizon kommt etwa mit einer Leistungssteigerung von nur 4,7 Prozent gegenüber der RTX 3080. Auch bei Borderlands, AC: Oddyssey, Far Cry und Rainbow Six Siege fallen die Unterschiede sehr klein aus. Erwähnenswert ist, dass die Karte um mehr als 1.500 Euro zumindest bei aktiviertem Raytracing eine paar FPS herauskitzeln kann, was angesichts der aufwändigen Lichttechnologie dann schon beachtlich ist.

Foto: Videocardz

Es könnte sich noch etwas tun

Bevor man die RTX 3090 nun gänzlich abschreibt, sollte man allerdings noch auf erste Tests warten, die in den nächsten Tagen zu erwarten sind. Die Karte geht nämlich am 24. September in den Verkauf. Und auch bei der Softwareoptimierung könnte sich noch einiges tun. Ein Treiber-Update könnte hier ebenso noch einen Unterschied zwischen den beiden Karten mit sich bringen. Generell dürften die Daten von TecLab aber stimmen. In der Vergangenheit lieferte die Gruppe immer wieder authentische Leaks.

Um 100 Prozent teurer als RTX 3080

Nvidias RTX 3080 schnitt bei ersten Tests sehr gut ab. Sie wurde aufgrund des Preisleistungsverhältnis etwa als "High-End-Champion" tituliert. Ob die RTX 3090 diesbezüglich nun an dem Thron sägt, wird sich weisen. Da die Karte um mehr als 100 Prozent teurer ist, ist dies aber wohl eher unwahrscheinlich. Am 24. September wird sich zuletzt weisen, ob ein ähnlicher Ansturm auf die Karte stattfindet, wie bei der RTX 3080. Diese war nämlich vielerorts nach wenigen Sekunden vergriffen. (red, 21.9.2020)