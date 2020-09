Finanzminister Blümel muss wegen Phase zwei des Fixkostenzuschusses weiter auf grünes Licht von der EU-Kommission hoffen. Foto: APA

Wien/Brüssel – Die EU-Kommission hat am Montag bekanntgegeben, dass der Rahmen für Coronahilfen ergänzt und erweitert wurde. Künftig können unter bestimmten Umständen auch Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern profitieren, die am 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Die Frage der Verlängerung des Fixkostenzuschusses ist davon unberührt, hieß es am Montagnachmittag im Finanzministerium.

Die EU-Kommission hat die schon im April genehmigte Liquiditätsregelung angepasst, die diverse Förderungen und Kreditgarantien bis zu 100 Prozent umfasst. Maximale Höhe der Beihilfe sind 800.000 Euro je Unternehmen. Der Gesamtrahmen der Maßnahme sei von 15 auf 19 Mrd. Euro ausgeweitet worden, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission am Montag.

Die Europäische Kommission habe seit Ausbruch der Krise neun nationale österreichische Beihilfemaßnahmen genehmigt, so die EU-Kommission heute.

Streit zwischen Blümel und EU



Es handelt sich dabei um ein "technisches Update" zur bereits genehmigten Liquiditätshilfe, erklärte das Finanzministerium auf Anfrage. Dies habe nichts mit dem Antrag auf Phase zwei des Fixkostenzuschusses zu tun, durch dieses Update fließe auch kein zusätzliches Geld an Österreichs Betriebe. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hofft indes weiterhin, dass die EU die Genehmigung für den Fixkostenzuschuss bald erteilen wird. (APA, red, 21.9.2020)