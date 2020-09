Am 14. Oktober bekommt das OnePlus 8 (Pro) seinen Nachfolger. Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Auch heuer wird OnePlus wieder eine "aufgemöbelte" Ausgabe seines Frühjahrs-Spitzensmartphones an den Start bringen. Dem OnePlus 8 folgt das OnePlus 8T, für das es nun auch einen offiziellen Vorstellungstermin gibt.

Am 14. Oktober um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der Hersteller mit dem Slogan "Ultra Stops At Nothing" offiziell den Schleier lüften. Und, da die Coronavirus-Pandemie wieder an Schwung gewonnen hat, auf einen Publikumsevent verzichten. Stattdessen präsentiert man das neue Gerät via Livestream.

Leaks

Was die Ausstattung betrifft, gibt es bereits erste durchaus plausible Leaks. Unter der Haube wird der ohnehin gesetzte Snapdragon 865 Plus werken. Damit einhergehend gibt es auch Unterstützung für 5G. Erwartet wird weiters ein 6,6-Zoll-Display, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützen soll. Dazu gibt es in der Mindestausstattung 8 GB RAM und 128 GB Onboardspeicher.

Bei der Kamera wird OnePlus wohl wieder auf ein 48-MP-Weitwinkelmodul – allerdings ein neuerer Chip – setzen. In Kombination dazu arbeiten ein 16-MP-Ultraweitwinkel und eine 5-MP-Makrokamera. Ein zusätzlicher Tiefensensor soll zu glaubwürdigem Bokeh-Effekt und anderen Spielereien verhelfen. An der Front dürfte ein 32-MP-Sensor zu finden sein, offenbar aber keine Dualkamera wie beim OnePlus Nord.

Mit einem Akku von 4500 mAh Kapazität soll das Handy außerdem recht üppig bestückt sein. Dank 65-Watt-Quickcharge soll auch das Aufladen flott vonstatten gehen.

Kein Pro-Modell, keine McLaren-Edition



Glaubt man dem Leaker Max J., so wird es auf dem Event erstmals seit zweieinhalb Jahren kein Pro-Modell zu sehen geben. Dieser hatte auf Twitter den Begriff "Kebab2" auf einem Stoppschild gepostet. "Kebab" ist der kolportierte Codename des OnePlus 8T, "Kebab2" wäre gemäß dem bisherigen Muster jener des 8T Pro gewesen. Es handelt sich laut anderen Leakern auch nicht nur um eine Verschiebung.

Mit der Zusammenführung der beiden Varianten könnte allerdings auch eine Preiserhöhung einher gehen. Das "reguläre" Modell des OnePlus 8 kostet zum Start 699 Euro, die Pro-Ausgabe 899. Das OnePlus 8T könnte sich in der Mitte ansiedeln.

Ebenfalls nicht geben wird es eine McLaren-Luxus-Ausführung des neuen Smartphones. Der Deal zwischen OnePlus und dem Autohersteller ist nämlich schon in der ersten Jahreshälfte ohne Verlängerung ausgelaufen. (red, 21.09.2020)