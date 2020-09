Microsoft kauft Bethesda-Mutterkonzern Zenimax Media und somit die Rechte an langjährigen Serien wie "Fallout", "Doom", "Wolfenstein" und "The Elder Scrolls". Foto: Bethesda

Microsoft übernimmt Zenimax Media und somit Bethesda, sowie id Software. 7,5 Milliarden Dollar hat der Konzern für das US-Unternehmen aufgewendet. Damit kauft sich Microsoft auch die Rechte für langjährige Serien wie Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored und viele mehr. Es ist eine der größten Deals in der Spieleindustrie. 2.300 Mitarbeiter von Zenimax Media arbeiten fortan für Microsoft.

Xbox und Bethesda vereint. Foto: Microsoft

Bethesda-Spiele werden Teil von Game Pass

Xbox-Chef Phil Spencer sprach in einem Blogeintrag davon, dass die beiden Unternehmen auf eine langjährige Partnerschaft zurückblicken. Das Portfolio von Bethesda soll nun Teil des Xbox Game Passes werden, Microsofts "Netflix für Spiele". Die künftigen Games der US-Spieleschmiede erscheinen somit für PC und Xbox. Ob diese dann auch für die Playstation angeboten werden, wird sich erst weisen.

"Bessere Spiele" durch neuen Mutterkonzern

Bethesdas Marketingchef Pete Hines kommentierte die Übernahme mit den Worten, dass man durch den neuen Mutterkonzern im Hintergrund nun bessere Spiele machen könne. "Microsoft ist ein unglaublicher Partner und bietet uns Zugang zu Ressourcen, mit denen wir ein besserer Publisher und Entwickler werden. Durch diesen Schritt werden bessere Games für euch entstehen", schreibt Hines in einem Blogeintrag.

Microsoft will mit dem "Netflix der Spiele" gewinnen

Die Übernahme ist nur ein weiterer Schritt Microsofts, mit einem Gaming-Abo langfristig den Erfolg am Spielemarkt zu sichern. Etliche hauseigene Entwickler bringen mittlerweile Titel für den Game Pass – Ende des Jahres wird auch das Portfolio von EA Teil davon. Die Übernahme von Zenimax Media und somit Bethesda wertet das Abo umso weiter auf. Zehn Euro kostet ein monatlicher Zugang für PC oder Konsole. Die Ultimate Version für beide Plattformen um 12,99 Euro bringt auch den Cloudgaming-Service xCloud mit.

Foto: Microsoft

Xbox Series X/S geht am Dienstag in den Vorverkauf

Am Dienstag startet um 9 Uhr früh nun auch der Vorverkauf der neuen Microsoft-Konsolen. Mit der Xbox Series S um 299 Euro und der Xbox Series X um 499 Euro will der Hersteller sowohl Gelegenheitsspieler, als auch Performance-Liebhaber ansprechen. Die Konsolen starten am 10. November ganz ohne hauseigenen Blockbuster, da sich Halo: Infinite auf 2021 verschiebt. Ohnehin geht es dem Konzern aber viel mehr um die Software- und weniger um die Hardware-Verkäufe.

Bethesda Softworks

Bethesda hat mehrere Titel in Arbeit

Bei Bethesda arbeitet man zurzeit an mehreren größten Titeln. Deathloop ist etwa zurzeit in Produktion und auch an The Elder Scrolls VI wird seit geraumer Zeit nun entwickelt. Ghostwire: Tokyo und ein DLC für Doom: Eternal sind ebenso in Arbeit. Mit Spannung wird auch Starfield erwartet, bei dem es sich um ein Rollenspiel im Weltraum mit AAA-Budget handelt. Nicht zu vergessen ist zuletzt das Online-RPG Fallout 76, das nach einem Debakel zum Launch ständig weiterentwickelt wird und mit dem Wastelanders-Update ordentlich aufgewertet wurde. (Daniel Koller, 21.9.2020)