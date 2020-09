Die Zahl der Abgeordneten dürfte von 945 auf 600 reduziert werden. In der linken Toskana wird Salvinis Lega den Durchbruch wohl nicht schaffen

In Italien wurde über eine Reform der Verfassung abgestimmt. Zudem fanden Regional- und Kommunalwahlen statt. Es galt Maskenpflicht bei der Stimmabgabe.

Foto: EPA/MATTEO CORNER

Rom – Beim Referendum über eine Reform zur Reduzierung der Abgeordnetenzahl in Italien bahnt sich ein klarer Sieg des Ja-Lagers an. Laut Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Opinio Italia, die am Montag nach Schließung der Wahllokale von der Rai veröffentlicht wurden, haben sich die Befürworter mit rund 60 bis 64 Prozent durchgesetzt. Gegen die Verkleinerung stimmten demnach 36 bis 40 Prozent. Die Italiener hatten darüber zu entscheiden, ob die Zahl der Abgeordnete von 945 auf 600 reduziert wird.

Die Reform war bereits in vier Abstimmungen mit großer Mehrheit vom Parlament gebilligt worden. Ziel ist, die Arbeit im Parlament effizienter zu gestalten. Das ist ein Hauptpunkt im Programm der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung. Ob der gewünschte Effekt damit erzielt wird, ist unklar, denn die fehlende Effizienz hat mehrere Ursachen.

Regionalwahlen: Linker Kandidat in Toskana vorne

Bei den Regionalwahlen, zu denen am Sonntag und Montag 18 Millionen Italiener aufgerufen waren, dürfte die rechte Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini den Durchbruch in der linken Hochburg Toskana nicht geschafft haben. Laut Nachwahlbefragungen von Opinio Italia lag der sozialdemokratische Kandidat Eugenio Giani mit 43 bis 47 Prozent der Stimmen vorne.

Die Lega-Kandidatin Susanna Ceccardi muss sich demnach mit 40 bis 44 Prozent begnügen. Damit würde die Lega den erträumten Sieg in der Toskana, seit jeher eine Bastion der Linken, verfehlen. Hart umkämpft ist auch die süditalienische Region Apulien, in der es laut Nachwahlbefragungen zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem scheidenden sozialdemokratischen Präsidenten Michele Emiliano und dem Mitte-rechts-Kandidaten Raffaele Fitto kommt.

Mitte-rechts-Präsidenten in Venetien und Ligurien wiedergewählt

Der Lega-Politiker und Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, kann mit 72 bis 76 Prozent und somit einer dritten Amtszeit rechnen. Auch in Ligurien dürfte der zum Mitte-rechts-Lager gehörende Präsident Giovanni Toti die Wiederwahl schaffen. In Kampanien bahnt sich ein Sieg des sozialdemokratischen Regionalpräsidenten Vincenzo De Luca an.

In den Marken lag der Mitte-rechts-Kandidat vorn. Im norditalilenischen Aostatal, in dem nur das Regionalparlament und nicht der Präsident gewählt wurde, dürfte die Lega laut Exit-Polls mit 20 bis 24 Prozent am stärksten abschneiden. Endgültige Ergebnissen wurden für Montagabend erwartet.

Kommunalwahl in Venedig

Gewählt wurde am Sonntag und Montag auch in fast 1.200 Gemeinden. Sieben Millionen Italiener waren zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt wurde in Venedig, wo Mitte-rechts-Bürgermeister Luigi Brugnaro laut Exit-Polls die Wiederwahl schaffen sollte. (APA, red, 21.9.2020)