In Österreich quotenstarke Rateformate ab 5. Oktober auch auf Servus TV Deutschland im Vorabend

"Quizjagd": In Österreich muss Florian Lettner schon um 17 Uhr Rätsel aufgeben, in Deutschland startet er künftig auf Servus TV um 19.10 zum Einsatz. Foto:ServusTV / Martin Hörmandinger

Raten am Vorabend, das hat sich in Österreich bewährt: "Quizmaster" ist neben den Nachrichtensendungen von Servus TV der beständigste tägliche Quotenträger von Dietrich-Mateschitz' Red-Bull-Kanal. Ab 5. Oktober zeigt auch die deutsche Version von Servus TV nun im Vorabend die beiden österreichischen Quizformate – allerdings in umgekehrter Reihenfolge, berichten mehrere deutsche Branchendienste.

In Österreich macht Florian Lettner schon um 17.00 Uhr den Anfang mit der "Quizjagd", wohl auch, um "Q1" auf ORF 1 beim ratewilligen Publikum zuvorzukommen. In Deutschland kommt Lettner um 19.10 Uhr zum Einsatz.

219.000 Zuschauer am Freitag

Andreas Moravec' "Quizmaster" ist in Österreich der Dauerläufer im Servus TV-Programm mit sehr soliden Quoten – vergangenen Freitag etwa schauten im Schnitt beachtliche 219.000 Menschen ab 19.38 Uhr zu. In Deutschland zeigt Servus den "Quizmaster" um 18.25 – zum Beispiel für Menschen, die zur Halbzeit schon genug haben von "Gefragt – Gejagt" mit Alexander Bommes in der ARD.

Zwischen den Quizformaten platziert Servus TV auch in Deutschland seine eigenen Nachrichten. Bisher liefen auf den Sendeplätzen Dokus.

DWDL.de zitiert Frank Holderied, Leiter strategische Programmplanung und Einkauf bei Servus TV, mit dieser Überlegung zum Vorabend-Umbau: Mit diesen "eigenproduzierten Unterhaltungsformaten und Nachrichten wollen wir dem Publikum in der Access Prime eine verlässliche Programmstruktur bieten und sie zum Hauptabend bei ServusTV Deutschland führen".

In Deutschland kam Servus TV im August auf 0,5 Prozent Monatsmarktanteil, in Österreich beim Gesamtpublikum auf 3,2 Prozent. (red, 22.9.2020)