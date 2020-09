Hersteller will sich voll und ganz auf Fertigstellung fokussieren – Release bereits in einer Woche

Haaland is not amused – "Fifa 21" kommt heuer ganz ohne Demo aus. Foto: EA

Fifa zählt seit Jahren zu den populärsten Spielen in Österreich und spült etliche Millionen in die Kassen von Hersteller EA. Nun wurde aber unerwarteterweise mit einer alten Tradition gebrochen: So wird es vor dem Launch des neuerlichen Aufgusses der Fußballsimulation keine Demo geben. Begründet wird die plötzliche Absage damit, dass man sich auf die Entwicklung der Vollversion fokussieren möchte.

EA SPORTS FIFA

Mit alter Tradition gebrochen

In den vergangenen Jahren hatte es sich eingebürgert, dass vor dem Start des neuen Fifa-Ablegers eine Demo veröffentlicht wird, mit der man im Rahmen von Offline-Matches einen ersten Blick auf die Fußballsimulation werfen kann. Ein paar Vereine und die neuen Features standen zur Verfügung. Die Demo erlaubte es Spielern auch, dass sie die überarbeitete Simulation näher kennenlernen. EA dreht Jahr für Jahr am Spielgefühl – nicht immer zur Freude der Nutzer.

Zwischen Verständnis und Ärger

Unverständnis herrscht nun auch darüber, wieso es heuer keine Demo gibt. "Ihr schafft es dieses Jahr sogar vor dem Release die Community abzufucken", ärgert sich ein Nutzer etwa. Allerdings wird dem Hersteller auch Lob ausgesprochen – vorallem hinsichtlich der offenen Kommunikation. "Ich finde es gut, dass es so offen kommuniziert wird. Alle wissen jetzt Bescheid und gut ist es", kommentiert ein weiterer User.

Kraut und Rüben bei Start des Spiels

EA setzt beim Release von Fifa 21 auf unterschiedliche Termine. All jene die EA Play abonniert haben, können bereits am 1. Oktober loslegen – allerdings nur zehn Stunden lang. Am 6. Oktober können dann Käufer der Spezial Edition loslegen und drei Tage später passiert dann der offizielle Release für PC, Xbox One und PS4. Zum Start der Next-Gen-Konsolen wird es das Spiel ebenso geben – Käufer der aktuellen Ausgabe erhalten das Upgrade kostenlos. (red, 22.9.2020)