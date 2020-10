Am 8. Oktober diskutieren Experten aus Klimaforschung, Ökonomie und Finanzwesen im Online-Event unter anderem darüber, was Covid-19 für das Klima gebracht hat. Foto: Unsplash

Jede Krise ist auch eine Chance, ein vielbemühtes Sprichwort – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Kann das Klima von der gegenwärtigen Situation profitieren? Darüber diskutieren am 8. Oktober Experten aus Klimaforschung, Ökonomie und Finanzwesen in einem Online-Event. Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben und beim Investieren steht dabei ebenso zur Diskussion, wie der Blick auf das Individuum. Was jeder Einzelne beitragen kann, um unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen, ist wichtiger denn je. Der Begriff der Eigenverantwortung hat gerade in der Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen. Welche Lehren sich daraus für nachhaltiges Leben, Wirtschaften und Investieren ziehen lassen, werden in den Keynotes von Klimaforscher Joachim Schellnhuber und vom Nachhaltigkeitsexperten & Fondsmanager Jörg Moshuber verraten.

Der Live-Stream zur Veranstaltung startet am 8. Oktober um 18:30 Uhr!

