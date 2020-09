CD Projekt RED bestätigt, dass "Cyberpunk 2077" kürzer als "The Witcher 3" ist. Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 wird kürzer als The Witcher 3. Dies wurde von Entwickler Patrick K. Mills von CD Projekt RED klargestellt. Als Grund für die kompaktere Länge des Games werden Beschwerden rund um The Witcher 3 angegeben. Die polnische Spieleschmiede soll demnach "viele Beschwerden" zur Länge des Hexer-Epos erhalten haben. Aus diesem Grund ist Cyberpunk 2077 nun kürzer.

Cyberpunk 2077

Enorm viele Menschen sahen Ende nie

"Wenn man sich die Statistiken anschaut, sieht man enorm viele Menschen, die das Game ziemlich weit gespielt, aber nie das Ende erreicht haben. Wir wollen, dass ihr die gesamte Geschichte seht. Daher haben wir die Hauptgeschichte gekürzt, doch es gibt viel zu tun", erklärte Mills im Rahmen eines Events des Herstellers. Möglicherweise bieten die Nebenquests also deutlich mehr Spielzeit.

Release erfolgt nun in Bälde

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November für PC, PS5/4 sowie Xbox One/Series X und S. Erst kürzlich hat CD Projekt RED die Systemanforderungen für das Game veröffentlicht. Diese fallen überraschend gering aus – wenn man in Full-HD spielt. Der polnische Entwickler will sich mit dem Spiel selbst übertreffen und einen Meilenstein liefern. Nach The Witcher 3 liegt die Latte sehr hoch. (red, 22.9.2020)