Wien – Flüssigkeit in den Mund. Das Köpfchen in den Nacken werfen. Gurgeln – hinten, vorne, auf beiden Seiten. Wer will, kann zwischendurch Pause machen. Sechzig Sekunden lang müssen Mund und Rachenraum insgesamt mit der Lösung gespült werden. Fertig. So sollen in Wien demnächst rund 300 Schülerinnen und Schüler pro Tag getestet werden können – wenn notwendig.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) machen gemeinsame Sache im Kampf gegen das Virus. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Denn in der Hauptstadt soll die Abwicklung und Auswertung von Coronavirus-Tests in Bildungseinrichtungen beschleunigt werden. Mit mobilen Teams, die bei Verdachtsfällen ausrücken und mittels Gurgeltest Proben entnehmen, soll es möglich sein, innerhalb von maximal 24 Stunden Klarheit zu erhalten, ob die betroffenen Lehrer oder Schüler tatsächlich infiziert sind. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präsentierten am Dienstag ein entsprechendes Pilotprojekt.

Chaotische zustände in Schulen

Zuletzt hatten Lehrer, Eltern und Direktoren von teils chaotischen Zuständen im Schulbetrieb berichtet. Zwischen der Meldung eines Verdachtsfalls und der Testung und dann noch einmal bis zum Vorliegen des Resultats würde viel zu viel Zeit vergehen – oft mehrere Tage, in denen Schüler, Lehrer und deren Familien in Quarantäne steckten.

Für Wiener Schulen soll es nun eine eigene Ansprechstelle geben, sodass das Gesundheitstelefon 1450 nicht kontaktiert werden muss. Es rückt dann ein Team aus Fahrer, einer Schulärztin oder einem Schularzt und einem Studierenden zur Assistenz an. Wird die Testung vor elf Uhr durchgeführt, soll das Ergebnis noch am selben Tag der Schulleitung mitgeteilt werden. Die Schule informiert die negativ getesteten Personen, die Gesundheitsbehörde die positiven Fälle.

Ausweitung auf Kindergarten geplant

Im Rahmen des Pilotprojekts werden vorerst vier mobile Teams eingerichtet – wobei ein Ausbau auf bis zu acht möglich ist. Es handelt sich um eine Kooperation des Bundes mit der Stadt Wien. "Der Wahlkampf macht jetzt Pause", erklärte Faßmann zu Beginn der Pressekonferenz. Wenn gewünscht, werde man auch den anderen Bundesländern helfen, betonte er. Diese müssten jedoch auf ihn zukommen, der Bereich liege außerhalb seiner Kompetenz.

In Wien stehen ab kommender Woche 600.000 Gurgeltests für Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Wenn die aufgebraucht sind, werde man sehen, wie man weiter verfährt. Hacker kündigte an, dass das Projekt jedenfalls auch auf Kindergärten ausgeweitet werden soll. (Katharina Mittelstaedt, 22.9.2020)