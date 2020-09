Neues Tool für die Bildbearbeitung demonstriert – Benutzt künstliche Intelligenz und bietet gleich alternative Hintergründe an

Es gehört zum Alltag von Fotografen: Da hat man ein wunderschönes Motiv gefunden, und dann will das Wetter nicht so mitspielen, wie man es gerne hätte. Statt einem passend dramatischen Himmel, gibt es also nur eine optisch wenig aufregende Wolkendecke. Genau solche Probleme sollen schon bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach Softwarehersteller Adobe geht.

Mit einem Klick

Photoshop soll künftig einfach den Himmel im Hintergrund einer Aufnahme austauschen können. Die neue Funktionalität will Adobe im Rahmen seiner Adobe-Max-Konferenz Mitte Oktober offiziell vorstellen. Als Vorgeschmack hat man nun aber zumindest schon einmal ein Video hochgeladen, das demonstrieren soll, wie einfach das Ganze geht.

Adobe Photoshop

Das neue Tools bedient sich dabei der Möglichkeiten des Maschinenlernens: Eine Künstliche Intelligenz analysiert dabei das Foto und trennt automatisch Vorder- und Hintergrund. Passend dazu gibt es gleich eine Reihe von dramatischen Hintergründen zur Auswahl. Haben sich die Nutzer einmal entschieden, wird dann Wärme und Farbtemperatur des Vordergrundes auch noch automatisch angepasst.

Vergleiche

Adobe ist allerdings nicht das erste Unternehmen, das sich an so einem Tool versucht. So gibt es etwa schon seit dem Vorjahr das KI-basierte Bildbearbeitungs-Tool Luminar mit ähnlichen Fähigkeiten. Zudem verwenden auch viele Smartphones KI, um für ihre Porträt-Modi Vorder- und Hintergrund sauber trennen zu können – mit den bekannt variierend guten Ergebnissen.

Zur Frage, wann das neue Tool Teil von Photoshop werden soll, schweigt Adobe derzeit noch. Für dieses Detail gilt es also noch auf die Adobe-Max-Konferenz zu warten, die von 22. – 24. Oktober stattfindet. (red, 22.09.2020)