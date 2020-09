"LGBT-freie Zonen" sollten weder in der EU noch sonst irgendwo auf der Welt Platz haben, sagt der demokratische Kandidat – eine klare Anspielung auf Polen

Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments zeigen sich mit Polens LGBT-Community solidarisch. Foto: AFP / JOHN THYS

Washington/Warschau – Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich hinter die Rechte von sexuellen Minderheiten gestellt. Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Menschen (LGBT) seien Menschenrechte, schrieb Biden am Montag auf Twitter. "Und 'LGBT-freie Zonen' haben keinen Platz in der EU oder irgendwo auf der Welt", so Biden. Auch wenn er das Land nicht explizit nannte, war dies eine klare Anspielung auf Polen.

In dem EU-Staat haben 100 Gemeinden, überwiegend im Süden und Osten des Landes, Resolutionen gegen eine angebliche "LGBT-Ideologie" verabschiedet. Direkte rechtliche Folgen für die Angehörigen sexueller Minderheiten haben diese Resolutionen nicht, sie schaffen aber ein Klima der Intoleranz. Fast 40 weitere Gemeinden haben eine "Charta der Familienrechte" unterzeichnet, die unter anderem die Ehe als Verbindung ausschließlich zwischen Mann und Frau definiert. Diese Charta kann sich negativ auf die Zuweisung bestimmter Fördergelder für örtliche LGBT-Verbände auswirken.

Polnischen Städte als "ideologiefreie" Zone

Die EU-Kommission hatte im Juli sechs Anträge zur Förderung von Städtepartnerschaften abgewiesen, weil die beteiligten polnischen Städte sich zu "LGBT-Ideologie-freien Zonen" erklärt hatten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich für die Rechte von sexuellen Minderheiten in Polen eingesetzt. (APA, dpa, 22.9.2020)