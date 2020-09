Das OnePlus Nord. Foto: OnePlus

Es ist eine unerfreuliche Realität der Techwelt: Kaum ein neues Gerät kommt heutzutage mehr fehlerfrei auf den Markt. Angesichts der Komplexität all der verwendeten Soft- und Hardwarekomponenten ist dies auch nicht ganz überraschend, die Frage ist insofern immer nur wie schwerwiegend diese Fehler sind. Und da ist der chinesischer Smartphone-Hersteller OnePlus offenbar besonders tief ins Fettnäpfchen getreten.

Factory Reset

In den OnePlus-Foren mehren sich Berichte von Nutzern, die sich beschweren, dass ihr OnePlus Nord von selbst einen Factory Reset durchgeführt hat. Dabei wird das Gerät, wie der Name schon sagt, auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt, was vor allem auch heißt, dass sämtliche Nutzerdaten unwiederbringlich gelöscht werden.

Was den Fehler auslöst, ist dabei derzeit noch unklar. Einige der Betroffenen sprechen aber laut einem Bericht von Android Police davon, dass ihr Smartphone sich zuvor in der Hosentasche sehr heiß angefühlt hat. Als sie es dann herausgenommen haben, sei der Factory Reset bereits im Laufen gewesen. Bei einzelnen soll dieses Phänomen gar schon mehrfach

Reaktion

Eine offizielle Reaktion von OnePlus steht derzeit noch aus, gegenüber einem Betroffenen hat man aber versichert, dass die Angelegenheit derzeit untersucht werde, und man an einer Fehlerbehebung arbeite. Ob diese überhaupt möglich ist, muss sich allerdings erst zeigen. Immerhin könnte es durchaus sein, dass es sich dabei um ein Hardwareproblem handelt – womit OnePlus dann sämtliche betroffenen Geräte austauschen müsste. (apo, 22.09.2020)