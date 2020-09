Jedes Jahr wächst die Auswahl an kleinen Icons, die unsere Kommunikation bereichern. Das Gremium für ihre Standardisierung ist das Unicode Consortium. Und dieses hat nun seine finale Auswahl für die Neuzugänge getroffen, die kommendes Jahr in Apps und Betriebssystemen landen werden.

Während der Versuch, den Krapfen als eigenes Emoji zu etablieren, gescheitert ist, kommt nun unter anderem der "Kopf in den Wolken" neu hinzu. Ebenso auch das hypnotisierte Gesicht mit den "Spiralenaugen". Als neues Symbol der Leidenschaft gesellt sich das "Heart on Fire" hinzu, das auch Fans der Powermetal-Band Hammerfall erfreuen dürfte. Und mit einem verbundenen Herzen kann man künftig über geglückte Gefühlsreparatur informieren.

Foto: Unicode Consortium

Mehr Bärte

Bärte setzen ihren Siegeszug in der Emojisphäre weiter fort. Neu im Sortiment ist etwa die "Frau mit Bart", das in Österreich eventuell auch den Beinamen "Conchita Wurst-Emoji" bekommen könnte. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Variation, denn künftig gibt es den Gesichtsbewuchs optional für alle "Personen"-Emojis. Ähnliches gilt auch für Paar-Emojis aller Art, die es nun auch für beide Partner in allen Hauttonvarianten geben wird.

Foto: Unicode Consortium

Aufgrund der Pandemie handelt es sich Unicode Consortium nur ein kleines Update für 2021 mit rund 200 neuen Einträgen bzw. Varianten, weswegen es mit der Releasenummer 13.1 versehen wird. Das nächste größere Paket, Version 14, ist dann 2022 an der Reihe. (red, 22.9.2020)