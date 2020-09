Katarina Witt holte 1984 für die DDR Olympiagold in Sarajevo. Die Eiskunstläuferin wurde von der DDR hofiert, zahlte dafür aber einen hohen Preis – 22.15 Uhr, Arte. Foto: Imago/Aflosport

20.15 BIOGRAFIE

Gundermann (D 2018, Andreas Dresen) In dem Biopic würdigt Regisseur Andreas Dresen den Kohlearbeiter Gundermann (Alexander Scheer), der als Liedermacher die Widersprüche der DDR am eigenen Leib verspürte. Nach der Wende wird er von seiner Vergangenheit als Stasi-Spitzel eingeholt. Bis 22.15, Arte

20.15 KATEGORIE

Dok 1: Mein Haustier – Mein Leben Mehr Zeit zu Hause durch Homeoffice und weniger Sozialkontakte. Tierheime verzeichnen einen Rekord an Anfragen. Hundezüchter sitzen auf langen Wartelisten für Welpen aller Rassen. Bis 21.05, ORF 1

20.15 NEUE RUNDE

Bauer sucht Frau 14 Singlebauern sowie Kräuterbäurin Sabine suchen ihr Liebesglück. Arabella Kiesbauer kuppelt wieder. Runde 17 der ATV-Show. Bis 22.25, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Yellowstone (1/2) Auf den Spuren von Bisons, Grizzlys und Wölfen im Yellowstone Nationalpark zeigt die Do kumentation in zwei Teilen den Überlebenskampf der Tiere im Lauf der Jahreszeiten. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DER KAMPF UMS BIER

Oktoberfest 1900 (5–6/6) Der Kampf um die Vorherrschaft auf der Münchner Wiesn geht in die entscheidende Phase. Opulentes Finale des Historiendramas. Bis 21.50, ARD

21.05 KATEGORIE

Wien wählt: Die Hauptstadt-Saga – Urlaubsgrüße aus Ibiza Neues Format zur Wien-Wahl: Durch die Geschichte führt die goscherte Taxlerin Susi Pundratschek, gespielt von Margarethe Tiesel. In Reportagen und Interviews mit den Parteien bringen sie die politischen Protagonisten näher. Diesmal im Fokus: FPÖ, Team HC Strache und die Neos.

Bis 21.45, ORF 1

22.15 DOKUMENTATION

Katarina Witt – Weltstar aus der DDR Katarina Witt ist die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte des Eiskunstlaufs. Der Film zeigt den Weg des Mädchens aus Sachsen bis nach Hollywood – inklusive Stasi-Überwachung. Bis 23.10, Arte

22.45 MAGAZIN

Weltjournal: Lesbos – Europas Versagen Nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos herrschen nach wie vor chaotische Zustände. Bei dem Brand ist das Lager nahezu völlig zerstört worden. An die 12.000 Menschen leben seither auf der Straße. Die Flüchtlingspolitik der EU ist ein einziger Scherbenhaufen. Bis 23.20, ORF 2

23.20 REPORTAGE

Weltjournal +: Auf dünnem Eis – die Asyl entscheider Nach der großen Fluchtbewegung 2015 wurde in Deutschland die Zahl der Asyl-Entscheider vorübergehend von 370 auf 1775 aufgestockt. Sie müssen prüfen, was Wahrheit und was Lüge ist, und entscheiden über die Zukunft vieler Menschen. Eine enorme Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet. Bis 0.15, ORF 2