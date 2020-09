Länder, die sich zu Beginn der Pandemie besonders gut schlugen, sind nun, Anfang Herbst, nicht unbedingt in einer besseren Startposition

Wenig Vergnügen im australischen Melbourne: In der Stadt herrscht ein weitgehender Lockdown.

Foto: AFP / William West

"Zweite Welle", "neue Phase" oder "derzeit erhöhtes Infektionsgeschehen": Welchen Begriff man den in vielen Ländern steigenden Corona-Zahlen nun überstülpen will, ist immer wieder Gegenstand von Debatten – sogar innerhalb der österreichischen Bundesregierung. Einmal mehr spiegelt sich dabei die Unsicherheit im Umgang mit den Statistiken wider: Wie aussagekräftig sind höhere Infektionszahlen in einem Land, wenn dort vermehrt getestet wird?

Und selbst wenn man beides zueinander ins Verhältnis setzt: Muss die Bedeutung der Zahlen nicht trotzdem relativiert werden, weil es eben einen Unterschied macht, ob man hauptsächlich Menschen mit Covid-19-Symptomen testet oder andere Prioritäten setzt, etwa bei Reiserückkehrern oder bei bestimmten Berufsgruppen?

Neue Orientierungslosigkeit

Dennoch: Die neue Orientierungslosigkeit anhand aktueller Daten lässt Erinnerungen an den Frühling wachwerden, als die Welt von der Corona-Pandemie kalt erwischt wurde. Zwar hatte man mit steigenden Infektionsraten im Herbst gerechnet; dass die Entwicklung vielerorts aber so früh einsetzt, ist doch eine unangenehme Überraschung – gerade auch in Staaten, die die Bekämpfung der Pandemie anfangs besonders gut im Griff hatten.