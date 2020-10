Pro

von Eric Frey

Okay, die Zeiten sind nicht lustig. Das Coronavirus ist ein ziemlicher Spielverderber – im besten Fall; im schlechtesten bringt es Krankheit und Tod. Aber wenn wir in ferner Zukunft auf das verrückte Jahr 2020 zurückschauen, was werden wir dann auf den Instagram-Accounts oder in den Fotoalben unserer Handys entdecken?

Gesichter, die von blauen, gelblichen oder gar schwarzen Stofffetzen verhüllt sind, als hätte eine Abspaltung der Taliban, die Männer und Frauen gleichermaßen unterdrückt, die Kontrolle über uns gewonnen? Wir würden uns dann wieder ganz mies fühlen.

Aber nehmen wir an, die Bilder sind voll von spaßigen Motiven auf unseren Südhalbkugeln. Dann würden wir uns daran erinnern, dass auch Corona seine guten Seiten hatte, dass wir froh waren, wenn wir Verwandte, Kollegen und Touristengruppen nicht ständig sehen mussten. Was zählt, ist die Erinnerung. Wenn wir dort ein Lachen einpflanzen, dann wird auch die Gegenwart erträglich.