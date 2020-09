Der Chef der besten Basketball-Liga der Welt will die komplette Spielzeit in Heimarenen durchführen

Silver will zurück zur Normalität. Foto: AFP

Los Angeles – NBA-Boss Adam Silver glaubt an einen Start der neuen Basketball-Saison erst im Jahr 2021. "Je mehr ich lerne, glaube ich weiterhin, dass wir besser dran sind mit einem Start im Jänner", sagte Silver in einem CNN-Interview am Dienstag. "Das Ziel für uns ist, eine normale Saison zu spielen, mit 82 Spielen und Play-off. In den Heimarenen, vor Fans."

Zuletzt hatte Silver schon gesagt, der ursprünglich angepeilte Termin mit dem Auftakt am 1. Dezember fühle sich seiner Meinung nach etwas früh an. Üblicherweise beginnt die NBA-Saison im Herbst.

Terminchaos durch Olympia

Die laufende Saison war wegen der Corona-Pandemie im März unterbrochen und nach drei Monaten Pause in einer Blase in Florida fortgesetzt worden. Derzeit laufen die Conference-Endspiele, spätestens Mitte Oktober ist die Saison beendet.

Ein Start der neuen Saison im Jänner dürfte allerdings neue Probleme mit sich bringen. Denn eine Spielzeit wie von Silver beschrieben würde bis in den September laufen und dadurch mit dem Olympia-Turnier bei den Sommerspielen im August 2021 in Tokio kollidieren, wo viele ausländische NBA-Stars für ihre Heimatstaaten spielen möchten. (APA, sid, 22.9.2020)