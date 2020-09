Inzwischen schreitet die Genesung Nawalnys langsam voran. Foto: EPA

Moskau – Bei der französischen Regierung ist ein Rechtshilfegesuch der russischen Behörden zum Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny eingegangen. Das Gesuch werde geprüft, teilte das Außenministerium in Paris am Dienstag mit. Die Priorität der französischen Regierung liege aber darauf, dass Moskau "die Umstände und Verantwortlichkeiten hinter dem Mordversuch" an Nawalny aufkläre, der auf russischem Territorium verübt worden sei, betonte ein Ministeriumssprecher.

Labors in Frankreich wie auch in Schweden hatten den Befund eines Speziallabors der deutschen Bundeswehr bestätigt, wonach der prominente Kritiker des russischen Staatschefs Wladimir Putin "zweifellos" mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die Substanz war in der früheren Sowjetunion entwickelt worden. Moskau weist den Verdacht vehement zurück, staatliche russische Stellen könnten Nawalny gezielt vergiftet haben.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen von Russland erneut Aufklärung im Fall Nawalny gefordert. Alles müsse ans Licht gebracht werden, sagte Macron am Dienstag in einer vorab aufgenommenen Videobotschaft, die auf der UN-Vollversammlung übertragen wurde. "Dieser Klärungsprozess muss schnell und ohne Mängel passieren."

Streit um Beweisstücke

Russland weist bisher alle Vorwürfe zurück, dass auf Nawalny ein Anschlag mit dem Gift verübt worden sein soll, und hat Schwierigkeiten bei den Untersuchungen beklagt. Die Mitarbeiter Nawalnys hätten viele Beweise beiseitegeschafft, was die Überprüfungen erschwere, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Nawalny wiederum hatte den russischen Ermittlern vorgeworfen, sie hätten seine Kleidung als "entscheidendes Beweisstück" beseitigt.

Zur Forderung Nawalnys, ihm seine im Krankenhaus in Omsk entfernte Kleidung zurückzugeben, sagte Peskow: "Bei aller Wertschätzung für den Patienten, wir beschäftigen uns nicht mit Kleidung. Das ist nicht unser Profil." Nawalny vermutet, dass Spuren des Nervengifts an der Kleidung haften geblieben sind.

Die Mitarbeiter Nawalnys hätten eine große Menge an Beweisen weggeschafft, meinte hingegen Peskow. "Wir wissen nicht, was sie noch mitgenommen haben, aber wissen eindeutig, dass sie etwas Wichtiges mitgenommen haben", sagte Peskow, ohne Einzelheiten zu nennen.

Langer Weg der Genesung

Der Kreml-Kritiker war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Zunächst wurde Nawalny nach einer Notlandung in einem Krankenhaus in Omsk behandelt, zwei Tage später wurde er auf Drängen seiner Familie und seiner Unterstützer zur Behandlung in die Berliner Klinik Charite gebracht.

Inzwischen schreitet die Genesung Nawalnys langsam voran. Es gehe ihm immer besser, "aber der Weg ist noch lang", erklärte der 44-Jährige am Samstag auf Instagram. Dazu wurde ein Foto gepostet, das zeigt, wie er eine Stiege hinuntergeht. (red, APA, 23.9.2020)